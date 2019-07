Secretária Márcia detalha investimentos na Educação

A Comissão de Educação da Câmara de Cascavel, representada pelos vereadores Carlinhos Oliveira (presidente) e Paulo Porto (secretário), recebeu nessa quarta-feira (10) a secretária de Educação, Márcia Baldini, durante a reunião ordinária da comissão, que ocorre semanalmente.

Os parlamentares conversaram com a secretária sobre as respostas dos requerimentos 169 e 186/2019. Nos questionamentos, a comissão pedia informações sobre a aplicação do financiamento de R$ 15 milhões, via Finisa (Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento), da Caixa Econômica, para construção, ampliação e reformas de unidades escolares da rede municipal. A comissão também questionava sobre as obras e as reformas que ocorrerão em 2019, conforme o Plano de Ação da Semed 2019/2020.

Marcia Baldini detalhou os investimentos em obras, reformas e consertos emergenciais de acordo com a prioridade e especialmente, conforme a população do Município muda de uma região para a outra, a exemplo do que aconteceu na região norte com o Conjunto Rivieira.

Da parte da comissão, ficou o compromisso de tornar periódicas essas reuniões com os gestores municipais e de fiscalizar as obras enquanto são construídas. A comissão já vem acompanhando todas as licitações da educação e também visitando as unidades escolares para conversar com os profissionais.