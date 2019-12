Secretaria de Saúde esclarece sobre casos de meningite

A Secretaria de Saúde de Assis Chateaubriand vem, por meio de nota, esclarecer a informação propagada, especialmente nas redes sociais, sobre o aparecimento de casos de meningite no município:

É fato que, nesta última semana, foram atendidos 7 pacientes com sintomas que levaram à suspeita da doença, mas sem agravantes. Com idade entre 5 e 16 anos, eles foram hospitalizados para observação e, após acompanhamento médico e orientação, receberam alta.

Os casos suspeitos passaram a ser investigados pela Secretaria de Saúde e os exames apontaram que 5 se tratavam de meningite do tipo viral, um foi descartado e outro está sob investigação.

Contudo, a Secretaria informa que não há motivo para pânico, pois o aparecimento desses casos não é considerado um surto, pelo motivo de os mesmos não estarem relacionados uns com os outros. O setor lembra, também, que a meningite viral é a forma mais comum e leve da doença, sendo mais frequente em crianças pequenas e bebês. A melhora costuma ser espontânea em algumas semanas, sem necessidade de tratamento específico.

O Município diz, ainda, que não existe nenhuma orientação para que as crianças fiquem em casa e evitem ir à escola – como foi propagado pelas redes sociais. Essa recomendação é feita apenas às pessoas que contraíram meningite (assim como ocorre a quem contrai conjuntivite e gripe, por exemplo) para evitar a disseminação do vírus. Nesses casos, a orientação é higienizar as mãos com água e sabão, frequentemente, manter-se em ambientes arejados e evitar locais com aglomeração de pessoas.

O que é a meningite?

A meningite é a infecção das meninges, as membranas que revestem e protegem o cérebro e a medula espinhal. A infecção faz as meninges inflamarem e incharem. Os principais sintomas são dor de cabeça, vômito, febre alta e endurecimento da nuca.

Além de vírus, ela pode ser causada por bactéria, sendo essa a forma mais grave. No Brasil, a meningite é considerada uma doença endêmica e casos são esperados ao longo de todo o ano, com a ocorrência de surtos e epidemias ocasionais. O aparecimento das meningites virais é mais frequente na primavera e no verão, e das bacterianas no outono e inverno.

Como prevenir?

A principal forma de prevenir a meningite é por meio da vacinação. As vacinas estão disponíveis para prevenção das principais causas da doença bacteriana e fazem parte do Programa Nacional de Imunização. As doses são aplicadas em crianças, a partir dos 3 meses de idade, e são encontradas em todos os postos de saúde do município.