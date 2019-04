Secretária de Cascavel representa municípios do Sul do Brasil em evento do FNDE

A secretária municipal de Educação de Cascavel, Marcia Aparecida Baldini – que também é vice-presidente da Undime (União dos Dirigentes Municipais da Educação) – está participando do “Mais Brasil: FNDE em Ação pela Educação”, evento que segue até amanhã (24) em Foz do Iguaçu. Marcia representa, além de Cascavel, os demais municípios dos três Estados do Sul. Este é o primeiro de oito eventos previstos para 2019 nas cinco regiões brasileiras.

Em seu pronunciamento, nesta manhã, a secretária destacou a importância da participação do Executivo Federal nas ações municipais em programas como o PNLD (Programa Nacional do Livro e Material Didático; o PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar); o PDDE (Programa Dinheiro Direto na Escola); o Caminho da Escola e o PAR (Plano de Ações Articuladas). “Sem estes recursos os municípios não teriam condições de efetivar a gestão e garantir o acesso e a permanência a uma Educação de qualidade”, afirmou.

O evento, que também contou com a presença do presidente do FNDE (Fundo Nacional para o Desenvolvimento da Educação), Carlos Alberto Dacotelli, visa capacitar gestores e técnicos de prefeituras e secretarias estaduais e municipais de educação, para a correta execução dos programas educacionais gerenciados pelo Governo Federal. Também estão agendados para esta terça e quarta-feira, cerca de 1.400 atendimentos individuais.

O presidente do FNDE lembrou que a proposta do evento é reforçar o papel da autarquia como gestora estratégica das finanças para a educação e não somente agente repassador de recursos. “O governo brasileiro tem o compromisso de fazer com que a educação seja capilarizada nos municípios. Queremos transformar o FNDE em uma grande sala de aula”, afirmou Carlos Alberto Dacotelli, lembrando que para isso a autarquia estará constantemente nos estados e municípios, a fim de afinar o diálogo com os gestores locais. “Iremos aonde for necessário para conversar com os pensadores da educação brasileira”, reforçou.

Mais Brasil – FNDE em Ação pela Educação

O Mais Brasil segue até amanhã (24), no Hotel Golden Park Internacional, em Foz do Iguaçu. Além de palestras sobre os principais programas do FNDE, os participantes receberão atendimento individualizado para solução de pendências e esclarecimentos de possíveis dúvidas.

Entre os principais temas abordados nas palestras estão o monitoramento e a execução de obras; transporte escolar; alimentação escolar; Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) e Plano de Ações Articuladas. Os gestores também receberão orientações quanto à operacionalização de módulos do Sistema Integrado de Monitoramento e Controle (Simec), Sistema de Prestação de Contas (SiGPC) e Sistema para habilitação de Entidades (Habilita).

Discussão sobre o Novo Fundeb

A programação também prevê a discussão sobre o Novo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb).

O Núcleo de Métodos Quantitativos do FNDE, coordenado pelo cientista em Business Intelligence, Dr. André Monat, está construindo, em parceria com o Instituto de Matemática Pura e Aplicada (IMPA) e com a Escola Nacional de Ciências Estatísticas (ENCE), os simuladores de algoritmos mais adequados à realidade de contrastes entre os Entes da Federação Brasileira, para construir as melhores soluções para o Novo Fundeb.