Secretaria confirma mortes por dengue em Douradina e Xambrê

O boletim da dengue divulgado nesta terça-feira (18) pela secretaria da Saúde do Paraná registra 26.692 casos confirmados de dengue no estado; com 6.129 casos a mais que a semana anterior que trazia 20.563 confirmações. O aumento é de 29,81%. Dez novos casos de óbitos por dengue foram confirmados e o total agora sobe para 23. O período de monitoramento teve início em 28 de julho de 2019. Duas mortes em Douradina e Xambrê foram confirmadas.

Todos os óbitos acometeram principalmente pessoas idosas, portadoras de outras doenças e aconteceram nos municípios de: Alto Paraná, com registro de duas mortes, um homem de 62 anos, portador de hipertensão e, outro homem de 82 anos, com diabetes e hipertensão; Foz do Iguaçu, um homem de 76 anos, que tinha como fator de risco doença crônica no fígado; Medianeira, um homem de 90 anos, com insuficiência renal crônica; Douradina, uma mulher de 81 anos, com hipertensão arterial e doença cardíaca; Xambrê, uma mulher de 80 anos, portadora de hipertensão; Terra Rica, um homem de 65 anos, portador de diabetes e pressão alta; Santa Mônica, uma idosa de 73 anos; Sarandi, uma mulher de 26 anos, sem comorbidades e, em Maringá, uma menina de 7 anos que também não apresentou comorbidade associada. São 76.285 noticações no Estado que abrangem 325 municípios.

Estado de alerta

Na última quinta-feira, dia 13, o governador do Paraná, Ratinho Jr decretou Estado de Alerta para combate e controle da dengue no Estado. Entre as considerações do decreto, além do aumento de mais de 6.657,47 % em relação ao mesmo período do ano anterior, está a sazonalidade da doença que aponta aumento nos próximos meses.

Ao todo, 78 municípios estão em situação de epidemia para a dengue no Paraná, 16 entraram para a relação nesta semana: Alto Paraíso, Alto Piquiri, Altônia, Cafezal do Sul, Nova Olímpia, Perobal, Xambrê, Amaporã, Cruzeiro do Sul, Jardim Olinda, São Carlos do Ivaí, Ourizona, Santo Inácio, São Jorge do Ivaí, Ibiporã e Ouro Verde do Oeste. Outros 40 municípios estão em estado de alerta, Umuarama está entre eles.

A 12ª Regional de Saúde, com sede em Umuarama, está com 1.570 casos confirmados e, 17 são de dengue com sinais de alarme e um de dengue grave (antes conhecida como hemorrágica), além dos 2 óbitos registrados. Ainda são 4.249 notificações de casos suspeitos.

Ambulatório

A Secretaria Municipal da Saúde de Umuarama está estruturando um centro para atendimento a agravos que deve concentrar a atenção aos pacientes com suspeita de dengue em Umuarama. O ambulatório funcionará todos os dias da semana – de segunda a domingo –, das 7h às 21h.

Na tarde da última sexta-feira, a cidade contava com 446 casos confirmados e 77 suspeitas em investigação – outros 385 casos suspeitos haviam sido descartados. A previsão é que o funcionamento seja iniciado ainda esta semana, com a possibilidade de atender inclusive durante o carnaval. O objetivo é padronizar os procedimentos e ampliar o atendimento.