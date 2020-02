Saúde já registra 551 casos de dengue em Umuarama

A Secretaria Municipal de Saúde confirmou nesta quarta-feira(19) à tarde que Umuarama se encontra em estado de epidemia de dengue. Várias ações já estão sendo tomadas e outras vem sendo elaboradas há algumas semanas, desde que houve a constatação de o município poderia registrar o índice assustador de mais de 500 casos confirmados.

De acordo com a Cecíia Cividini, Secretária de Saúde do Município, já foram registrados 551 casos, além dos 1121 pacientes notificados.

Este número é exato e registrado pela secretaria ontem (19) ainda durante a manhã. Cecília explica que a capacidade de elaborar exames que apresentam resultados imediatos facilita a localização dos focos onde se encontra maior índice de infestação do mosquito, mas estes úmeros não passam pela triagem de forma imediata dentro dos registros feitos pelo Governo do Estado.

“Nós temos conhecimento em tempo real de quantos casos foram registrados aqui em Umuarama, mas a Secretaria Estadual de Saúde divulga os índices através de boletins semanais”, salienta.

Como as ações de combate ao mosquito da dengue e os tratamentos da doença são feitos no município, é importante que as regionais tenham conhecimento o quanto antes dos números exatos e, por isso várias ações já estão sendo tomadas.

De acordo com a secretária, já foi solicitado ao Governo do Estado, o encaminhamento à Umuarama de um carro com o equipamento de lançamento de veneno, o ‘fumaçê’ que será utilizado inicialmente nas comunidades onde há maior índice registrado. Monitoramentos com mapeamento também são realizados em vários pontos do município. “Enquanto não recebemos o carro do fumacê, vamos usando as máquinas de veneno intercostais com os agentes de endemias e monitoramos os locais onde houve registro de maior infestação do mosquito e onde ha registros da doença. Medimos um raio de 100 metros de onde foi encontrado o foco e fazemos o mapeamento de fora para dentro”, explica.

Ambulatório

A secretária ressalta que está estruturando um centro para atendimento a agravos que deve concentrar a atenção aos pacientes com suspeita de dengue em Umuarama. Com previsão para começar o funcionamento na próxima segunda-feira (24), o ambulatório receberá pacientes todos os dias da semana – de segunda a domingo –, das 7h às 21h.

“O número de casos está aumentando de forma significativa. Já estamos em situação de epidemia e os pacientes de dengue estão elevando o fluxo nas unidades de saúde e no Pronto Atendimento 24h Dr. Cândido Garcia. A ideia é que as suspeitas de dengue sejam tratadas nesse ambulatório, que vai funcionar na avenida Rio Branco, ao lado do Centro Cultural Vera Schubert”, informou a secretária.

Números

O Paraná registrou 26 mil casos e dez mortes de dengue, sendo que duas delas foram em Douradina e Xambrê, na região de Umuarama. Conforme explica a secretária, a epidemia pé constatada quando há o registro de mais de 300 casos em comunidades com a média de 100 mil habitantes.