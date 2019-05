São Paulo desafia Bahia e outra decepção no ano

Salvador – Sem conseguir dar alegrias ao seu torcedor nos últimos anos, e vindo de derrota para o Corinthians, o São Paulo desafia o Bahia nesta noite com o “piano nas costas”. O peso extra é por causa da derrota por 1 a 0 em pleno Morumbi no jogo de ida das oitavas de final. Por isso, só a vitória interessa aos paulistas em Salvador, às 21h30, pela partida derradeira pela vaga nas quartas de final da Copa do Brasil.

A missão do São Paulo passa pelo bom momento e retrospecto do Bahia como mandante na temporada. O time baiano vem de vitória por 3 a 2 sobre o Fluminense, pelo Brasileirão, e embalado por oito triunfos consecutivos em casa, por quatro competições diferentes: Campeonato Baiano, Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Nessa sequência, só sofreu quatro gols.

Além disso, o São Paulo amarga desempenho ofensivo aquém do esperado em 2019, com média inferior a um gol por jogo. E para esta noite, não conta com um de seus principais jogadores do setor, o jovem Antony, que está com a seleção sub-23 rumo ao Torneio de Toulon, na França – de 1º a 15 de junho. Em contrapartida, Biro-Biro, recuperado de uma gastrite nervosa, volta a ficar à disposição do técnico Cuca.

No Bahia, o técnico Roger Machado finalizou a preparação para o jogo com treinos de cobranças de pênaltis, pois caso o São Paulo vença por um gol de diferença a vaga será definida nas cobranças alternadas.