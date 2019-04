Santa Terezinha de Itaipu se prepara para comemorar o 37º aniversário

O município de Santa Terezinha de Itaipu completa na próxima semana, 03 de maio, 37 anos de emancipação político-administrativa. Assim como nos anos anteriores, a prefeitura preparou uma programação especial para população itaipuense.

A programação de aniversário do Município tem início no sábado (27), com o Torneio de Artes Marciais. No domingo (28) acontece as Finais do Campeonato Municipal de Futebol Feminino e Veterano. Na terça-feira (30) será realizada a inauguração da Ampliação da Acaresti, que agora conta com mais 800m² totalizando 1570m² de área operacional + 500m² de área de convivência. Além disso, serão entregues novos equipamentos, que incluem linha completa de esteira de triagem em plataforma elevada, carros de movimentação de big bag, caçambas basculantes, climatizadores com umidificador de ar, bebedores e tombadores de big bag. Os investimentos, em parceria com a Itaipu Binacional, devem contribuir ainda mais com o trabalho realizado pelos agentes ambientais da Acaresti.

Na quarta-feira (01) é a vez das Finais do Campeonato Municipal de Futebol Categoria Master e Amador. Na quinta-feira (02) será realizada na Câmara de Vereadores, a Sessão Solene em comemoração aos 37 anos de emancipação político-administrativa de Santa Terezinha de Itaipu.

Dando continuidade a programação, na sexta-feira (03), será realizada a inauguração da Escola do Trabalho, um espaço que levará qualificação profissional aos itaipuenses por meio de cursos realizados no sistema presencial e EAD. Os cursos ofertados serão realizados em parceria com o Sistema S, demais institutos de qualificação certificados e empresas.

No mesmo dia, acontece a Missa em Ação de Graças pelo 37º aniversário do município. Na sexta-feira (03) também será realizada as Finais do Regionalito de Bocha Masculina e no sábado (04) as Finais do Regionalito de Bocha Feminina. Para encerrar as atividades com chave de ouro, no domingo (05), toda população está convidada para prestigiar o evento Brincando na Praça com atividades recreativas para toda a família.

No seu 37º aniversário, Santa Terezinha de Itaipu tem motivos de sobra para comemorar, isso porque o município tem se tornado referência em várias áreas, destaque para os programas de Coleta Seletiva, Tapeto Preto (que está levando pavimentação asfáltica para toda a cidade), revitalização do Terminal Turístico Alvorada de Itaipu, inauguração de grandes obras, como Ampliação da Acaresti, Escola do Trabalho, além de constantes investimentos que garantem a prestação de serviços de qualidade para toda a população.