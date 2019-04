Santa Cruz e Flu se encontram agora no Arrudão

O Estádio do Arrudão, em Pernambuco, será palco de um encontro decisivos entre tricolores nesta quinta-feira. Santa Cruz e Fluminense fazem o jogo de volta da 4ª fase da Copa do Brasil às 21h30, em busca de vaga nas oitavas de final e da premiação de R$ 1,9 milhão da CBF, por avançar de fase. No jogo de ida (foto), no Maracanã, a equipe carioca levou a melhor e venceu por 2 a 0, com um gol do lateral-direito Gilberto e outro do atacante Luciano, que passou a ser o artilheiro isolado da competição com seis gols, um a mais que Pipico, do Santa Cruz. Nesta noite, outro goleador pode entrar em ação pelo Flu: Pedro, após oito meses afastado por lesão. Ele entrou no segundo tempo no jogo de ida e agora pode aparecer entre os titulares. Já Paulo Henrique Ganso é desfalque certo, lesionado.