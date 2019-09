Sanepar fará limpeza do canal do Rio Alívio

Assis Chateaubriand – Para manter a estabilidade na captação e na produção de água na Estação de Tratamento de Água em Assis Chateaubriand, a Sanepar programa a limpeza do fundo do canal da captação do Rio Alívio para outubro.

Com o passar dos anos, o acúmulo de terra tem provocado redução do volume de água do rio e, por isso, é necessário fazer o desassoreamento.

No início desta semana as comportas da barragem foram fechadas. A previsão é de que em 15 dias o canal esteja seco para que a limpeza seja feita. O serviço de desassoreamento será executado até 30 de outubro.

Para fazer a limpeza, a Sanepar implantou uma adutora (tubulação de grande porte) provisória que capta água acima das comportas do canal de tubulação. Isso permite a realização do serviço de forma adequada.

Enquanto a limpeza estiver em andamento, a produção de água deve cair para aproximadamente 2 milhões de litros de água por dia, abaixo da metade da produção diária que é de 5 milhões de litros.

A Sanepar deixará em funcionamento por mais tempo os poços de água subterrânea, o que será suficiente para atender a população.