Sanepar está entre as líderes em inovação de infraestrutura

A Sanepar está entre as cinco empresas do setor de infraestrutura que lideram o ranking setorial da edição de 2019 do Valor Inovação Brasil. Em terceiro lugar, é a única companhia estadual de saneamento no topo do ranking realizado pelo jornal Valor Econômico, que neste ano ouviu 210 empresas dos 23 setores analisados e indicou as líderes setoriais.

O diretor de Investimentos da Sanepar, Joel de Jesus Macedo, destaca que a companhia possui gerência específica de pesquisa e inovação e programa corporativo para identificar, sistematizar e disseminar práticas inovadoras, que é a Estação de Tratamento da Inovação (ETI). “Temos uma equipe de 22 pesquisadores, mestres e doutores, em contato com tudo o que acontece na área e atentos para as melhores tecnologias e inovações do mundo”, disse Macedo.

Para o diretor-presidente da companhia, Claudio Stabile, o destaque positivo da Sanepar no ranking reforça o protagonismo da empresa em busca de soluções inovadoras e sustentáveis, de modo a disponibilizar os serviços de forma mais ágil, eficiente e sempre visando o menor impacto no orçamento da população paranaense.

Stabili cita como exemplo as estações modulares, que além da eficiência no resultado final do produto (água/esgoto) permite mais agilidade na entrega do serviço de saneamento, tendo em vista suas características. “Ou seja, levamos saúde a um maior número de pessoas com prazos reduzidos em até um terço em relação às estações convencionais. Essas e outras tecnologias nos possibilitam avançar na universalização do serviço de esgotamento sanitário, que atende, também, vários Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)”, explicou.

Para o gerente de Pesquisa e Inovação, Gustavo Possetti, esse reconhecimento aponta que a Sanepar está no caminho certo ao investir em inovação para a sustentabilidade. Segundo Possetti, a companhia mantém acordos de cooperação nacionais e internacionais.

Ele destaca alguns projetos de pesquisa em andamento, como internet das coisas aplicada em infraestruturas sanitárias, produção de energia a partir do tratamento de lodo de esgoto e do biogás, construção de usina solar fotovoltaica flutuante, sistema modular para remoção de ferro e manganês em água de poços e tecnologia para sistema de reúso de efluentes com capacidade de produção de água industrial.

A Sanepar participa também de fóruns estratégicos dedicados à inovação e dos principais eventos técnico-científicos nacionais do setor e já gerou cerca de 400 publicações. Além disso, criou o Prêmio Sanepar de Tecnologias Sustentáveis, aberto a pesquisadores de todo o Brasil, e o Prêmio Inova Sanepar que recebe trabalhos de seus próprios pesquisadores.