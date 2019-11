Sanepar e parceiros formam encanadores em Francisco Beltrão

Cerca de 30 profissionais participam até este sábado (23) de Curso para Encanadores em Francisco Beltrão. O curso é destinado a 25 profissionais e 5 aprendizes para aprenderem a fazer as ligações de esgoto das residências até a rede pública de acordo com os padrões e exigências da Sanepar.

A parceria com o Sine, Senai, Secretaria Municipal de Assistência Social e Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil possibilitou que, nesta edição, fossem ampliados o número de vagas e também a carga horária. “Neste curso, foi possível aumentar a carga horária, oferecer um conteúdo teórico e prático mais amplo, dando aos profissionais oportunidades de trabalho e, à comunidade, melhores prestadores de serviço na execução da ligação intradomiciliar”, diz a assistente social da Sanepar, Marilúcia Cyrino Rodrigues.

O curso é feito no Senai de Francisco Beltrão e teve início segunda-feira (18). Durante a semana, as aulas ocorrem das 19h às 22h e, no sábado, das 8h às 12h, com aulas práticas e visitas à Estação de Tratamento de Esgoto. “Outra novidade neste ano foi a participação de dois venezuelanos que buscaram a capacitação”, diz Marilucia.

Ele integra o Projeto de Trabalho Técnico Social, promovido pela Sanepar, no que diz respeito à execução de grandes obras de ampliação do sistema de esgoto. O curso é gratuito e, além dos parceiros, conta com o apoio da Sudoeste Material de Construção e a empresa Ecoworks, contratada pela Sanepar para executar os serviços socioambientais. O projeto inclui também orientações técnicas para os clientes da Sanepar, reuniões comunitárias e vistorias técnicas ambientais.

AMPLIAÇÃO DA REDE – A Sanepar está finalizando mais uma obra de ampliação do Sistema de Esgoto Sanitário na região norte de Francisco Beltrão. Serão 2.690 residências com acesso ao serviço de coleta e tratamento de esgoto. Além de melhorar o índice de atendimento na cidade, promovendo saúde da população, a obra contribui para a melhoria da qualidade dos recursos hídricos e na geração de trabalho e renda para os moradores.