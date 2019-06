Sanepar abre espaço para coleta de resíduo

Moradores de Foz do Iguaçu e região poderão deixar, nas Centrais de Relacionamento da Sanepar, materiais que já não têm utilidade e não devem ser jogados no lixo comum. A Sanepar separou um espaço nos locais de atendimento ao público de Foz do Iguaçu, Medianeira, Santa Terezinha de Itaipu, São Miguel do Iguaçu e Santa Helena, Missal e Itaipulândia para receber resíduos.

A ação será durante a semana de comemorações do Dia Mundial do Meio Ambiente que vai até sexta-feira (7). O Dia Mundial do Meio Ambiente é celebrado em 5 de junho.

A partir desta semana, podem ser descartados radiografias e óleo de cozinha usados. Cada um destes resíduos, quando descartados incorretamente, poluem o solo e os rios. Por causa disto, a Sanepar mantém um programa de destinação correta destes materiais entre os empregados e agora estende à população.

O óleo de cozinha coletado pela Sanepar na Regional de Foz do Iguaçu é destinado à Cooperativa de Catadores de Foz que, com a reciclagem, contribui para aumentar a renda de famílias carentes. Com as vendas das radiografias, o valor é destinado ao à Associação dos Portadores de Fissura Lábio Palatal (Apofilab).

A coleta destes resíduos já é feita entre os empregados da Sanepar há mais de cinco anos. Além de retirar estes materiais potencialmente poluidores do meio ambiente, também contribuem com projetos sociais.

Segundo o responsável pelo processo de qualidade da Sanepar, Kleber Ramirez, todo o programa de coleta seletiva e reciclagem de resíduo na empresa também tem um aspecto social. “É uma forma de a Sanepar contribuir com a população para dar destino correto em seus resíduos e exercer cidadania e solidariedade com o próximo por meio dessas campanhas”.

Os moradores também podem contribuir com as campanhas sociais. Nas Centrais de Relacionamento, existem pontos de coleta para a campanha Meias do Bem, que transformam meias usadas em cobertores para população carente; Lacres Solidários do Rotary, destinado à compra de cadeiras de rodas; coleta de Cupom Fiscal, utilizados pela AFA (Associação Fraternidade Aliança) e AMOA (Associação Medianeirense de Otimização da Aprendizagem); e a a tradicional Campanha do Agasalho.