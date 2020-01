Salmão grelhado

INGREDIENTES:

2 postas de salmão

Sal

Sumo de 2 limões

MOLHO:

1 colher (chá) de massa de alho

1 pitada de sal

Coentro picado a gosto

50 ml de azeite

1 raminho de coentro

MODO DE PREPARO:

Tempere as postas de um dia para o outro em sal e limão.

Na hora de grelhar, prepare o molho, misturando todos os ingredientes.

Pincele as postas com o raminho de coentro.

Grelhe, pincelando com o molho sempre que vira.

Na última virada, cubra as postas com os ingredientes do molho.

Deixe dourar um pouco mais para aderir bem e está pronto.