Sala do Empreendedor de Cafelândia conquista Selo Ouro

Na tarde de quinta-feira(04), o prefeito Estanislau Franus de Cafelândia recebeu uma visita dos representantes do Sebrae que vieram para apresentar o resultado da avaliação da Sala do Empreendedor do ano de 2018. O Diretor da Sala do

Empreendedor de Cafelândia, Marcos Sampaio e atendente Thais Matté participaram.

De acordo com a Gestora do projeto empreendedorismo e Sala do Empreendedor, Kellen Oliveira, o município de Cafelândia foi destaque mais uma vez. “Em 2017 eles conquistaram o selo prata e agora o selo ouro. Isso prova o comprometimento e trabalho dessa equipe que teve um salto significativo, sendo a 1ª colocada da nossa região que tem 40 salas, obtendo a pontuação 99,5. Ficamos orgulhosos por participar desse processo de evolução e ver que o trabalho está acontecendo da melhor maneira em prol dos MEIS”, fala Kellen.

O prefeito Dr. Franus ficou feliz em saber dos ótimos resultados. “Isso que é uma notícia boa para Cafelândia, sendo destaque no Paraná em meio a tantas cidades grandes. Estamos mostrando o nosso valor a nível estadual e conquistando resultados incríveis. Parabenizo o Marcos Sampaio por coordenar e implantar as estratégias na Sala do Empreendedor, e parabenizo a Thais Matté pelo excelente atendimento com muito carisma, servindo o nosso povo da melhor forma. Parabéns a todos”, parabeniza Dr. Franus.

O diretor da Sala do Empreendedor, Marcos Sampaio, ficou surpreso com a pontuação. “Ficamos sabendo que tiramos 99,5 durante a visita com o prefeito, então para nós, é motivo de muito orgulho, não esperávamos um resultado tão positivo, ficando em primeiro na região. Agradeço o Governo Municipal pelo apoio, pela estrutura que nos preparou com o Espaço do Empreendedor. Agora temos ótimas condições para trabalhar e vamos continuar lutando para manter esse selo ouro até 2020. Aproveito para agradecer o Sebrae também que durante o ano nos auxiliou da melhor forma e os microempreendedores que participaram ativamente dos nossos eventos”, afirma Marcos.

A votação para a escolha dos selos ouro, prata e bronze é baseado em três pilares: atendimento, soluções para os clientes e gestão. A partir disso, as salas do Paraná são avaliadas e recebem o prêmio se atingirem a quantidade de pontos.

Números da Regional Oeste

Selo Ouro = 18

Selo Prata = 13

Selo Bronze = 01

Sem premiação = 08

Maior pontuação = 99, 5 – Cafelândia

Total de salas: 40