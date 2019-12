Sala do Empreendedor alerta sobre período de declaração de faturamento do MEI

Os microempreendedores individuais de Toledo (MEI’s) devem comparecer na Sala do Empreendedor, a partir do dia 20 de janeiro de 2020. Nesta data, a Sala do Empreendedor começará a receber a Declaração Anual do Simples Nacional (DASN-SIMEI) de 2019. Dos mais 7.500 MEI’S cadastrados hoje no Município, devem comparecer junto a Sala do Empreendedor trazendo o faturamento total da empresa no ano de referência, ou seja, no exercício anterior ao da entrega da declaração. Nessa somatória, deve ser considerado tudo o que foi faturado no período declarado, independentemente das atividades desenvolvidas.

A responsável pela coordenação da Sala do Empreendedor, Fernanda Moreira, informa que o processo da DASN-SMEI pode ser feito gratuitamente na Sala do Empreendedor. “A partir desta data a equipe da Sala retorna do período de férias, o que melhora a qualidade e agilidade do atendimento, que será especial para atender esse público. Antes desse período, não receberemos as declarações”, frisou.

Caso o empreendedor deseje realizar sua declaração o mesmo pode fazer:

PASSO A PASSO PARA REALIZAR A DASN DO MEI 2019 (DECLARAÇÃO ANUAL DO SIMPLES NACIONAL)

1º Acesse o site www.portaldoempreendedor.gov.br

2º Clique em “SERVIÇOS”

3º Clique em “FAÇA SUA DECLARAÇÃO ANUAL DE FATURAMENTO”.

4º Selecione a opção “ENVIAR DECLARAÇÃO”

5º Preencha o número do CNPJ e os caracteres fornecidos pelo próprio site.

6º Selecione o ano a ser declarado e clique em “CONTINUAR”

7º informe a receita bruta gerada pela empresa nos campos solicitados. Caso as atividades da empresa se enquadrem apenas no discriminado em um dos campos de preenchimento, informe R$ 0,00 (significa sem faturamento) no outro campo de informação.

8º informe se a empresa possuiu funcionário registrado durante o ano e clique em CONTINUAR.

9º Em seguida aparecerá os meses em que a empresa esteve aberta durante o ano declarado e se as guias de pagamento mensal (DAS) do mesmo estão devidamente pagas. Clique em “TRANSMITIR” para que os dados informados sejam repassados a Receita federal.

**Após isto sua declaração terá sido gerada. Você pode clicar no desenho da impressora para abrir o arquivo da declaração, podendo imprimir ou salvar o documento direto no seu computador**.

Qual é o prazo de entrega da DASN?

O prazo da entrega é o dia 31 de maio, mas a DASN é aceita a partir de janeiro pela Receita Federal. E o ideal é que seja feita o mais antecipadamente possível. Caso o empresário encontre dificuldades, basta comparecer a partir de 20 de janeiro para realizar o procedimento na Sala do Empreendedor, é necessário trazer um documento com foto e o faturamento relativo ao ano de 2019. “O ideal é que sejam separados e relacionados em uma tabela, todas as receitas adquiridas com vendas e/ou prestação de serviços. Mesmo as empresas que não registraram faturamento devem obrigatoriamente fazer a Declaração, pois a não realização do procedimento pode resultar em pendências no CNPJ, multa e na perda de benefícios previdenciários”, alertou a coordenadora.