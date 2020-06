Saiba como funciona a poupança social para saque do FGTS

A Caixa Econômica Federal vai criar mais de 55 milhões de contas de Poupança Social digital para realizar o pagamento do chamado saque emergencial do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço).

No total, R$ 37,8 bilhões serão liberados para cerca de 60 milhões de trabalhadores com direito ao saque. Os 5 milhões restantes já possuem conta Poupança Social. De acordo com a MP (Medida Provisória) que estabelece o pagamento, o valor do saque é de até R$ 1.045 por trabalhador, considerando a soma dos saldos de todas as suas contas do FGTS.

O presidente da Caixa, Pedro Guimarães, anunciou nesse sábado (13) o calendário de pagamento do saque emergencial do FGTS.

O dinheiro será depositado na conta Poupança Social do trabalhador a ser aberta, de graça, até a próxima sexta-feira (19) pela Caixa Econômica, segundo detalhou Guimarães.

Em um primeiro momento, o crédito vai estar limitado ao uso digital da Poupança. Depois, será disponibilizado as opções de saque e transferências, assim como acontece com o auxílio emergencial de R$ 600.

“Então, nós temos ao redor de um mês entre o depósito na conta digital e a possibilidade de saque”, disse o presidente da Caixa. Ele justificou a decisão com base no volume de pagamentos de outros benefícios.

Confira, a seguir, o calendário divulgado:

Fonte: Jornal Metrópoles