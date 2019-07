Saiba como adotar o estilo industrial em sua casa

Tendências vão, tendências vem e as decorações modernas estão sempre em alta nas casas de milhões de brasileiros. Afinal, quem é que não gosta de deixar o seu lar doce lar, com um ar novo e sofisticado, não é mesmo?

De uns tempos para cá, um ar rústico tem ganhado mais espaço em diversas casas e apartamentos e, com isso, o estilo industrial conquistou pessoas de todas as idades.

Foi reunindo o charme do universo urbano, com uma iluminação diferenciada e cores fortes que esse estilo se tornou um grande sucesso!

Já ouviu falar deste estilo e que adotá-lo no seu imóvel? Então, confira agora a lista do que não poderá faltar na sua casa!

Planta livre

Quando falamos do estilo industrial, é bacana relembrarmos como ele surgiu. A tendência explodiu em Nova York, quando antigos galpões foram reformados e transformados em lofts cheios de estilo.

Levando em consideração o espaço desses galpões, foi criado um dos princípios do estilo industrial, com lugares amplos e livres. Por isso, para adotá-lo em seu lar, é bem importante valorizar a movimentação e o fluxo de pessoas, com objetos e móveis posicionados estrategicamente.

Divisão de ambiente feitas com móveis

Para favorecer o conceito de planta livre e gerar um ambiente maior — principalmente entre salas de jantar, de estar e cozinhas — no estilo industrial não há paredes para a divisão de ambientes. Sim, tudo é feito com móveis.

Utilizando mesas, sofás ou prateleiras, é possível fazer um ambiente novo, para executar outra atividade e, por que não, criando um novo clima dentro da casa. Isso prevalece nos ambientes conjugados, onde todos os cômodos são próximos um do outro.

Ambientes com o pé direito alto

A amplitude do estilo industrial não é vista apenas no chão do imóvel. Casas e apartamentos com o pé direito mais alto também auxiliam neste tipo de decoração, tornando o ambiente maior e mais espaçoso.

Nos sobrados, principalmente, é bem fácil promover esse estilo, já que as paredes da sala nem sempre acompanham o andar de cima. Agora, caso você não tenha isso no seu imóvel, um bom decorador irá ajudá-lo a causar essa impressão.

Janelas e portas grandes

Portas e janelas grandes geralmente expressam muito luxo! Com a decoração do estilo industrial, não é diferente! Os modelos mais escuros, como preto e cinza, ou até mesmo a madeira rústica, dão um ar todo especial na residência.

Cores urbanas e rústicas

Como falamos, portas e janelas com cores mais escuras dão um toque especial na decoração e, claro, as mesmas cores também podem ser aplicadas em móveis, paredes e acessórios.

Tons que lembrem o concreto, a madeira e o metal são bem comuns nos lares que adotaram esse tipo de decoração. Inclusive, esses materiais também são muito bem vindos no interior da casa, seja para alguma utilidade, ou apenas como fator decorativo.

Iluminação natural

Se por um lado, as cores escuras são predominantes no estilo industrial, a iluminação fica por conta da nossa estrela maior, o Sol. Lembra que falamos das janelas mais amplas? Então, elas favorecem a luz natural, deixando o ambiente mais claro e agradável.

Vale lembrar, alguns cômodos precisam de uma iluminação específica em determinados horários do dia. Por isso, é muito importante você saber qual é a orientação do seu imóvel (leste, oeste, sul ou norte), para garantir que sua casa esteja bem iluminada.

Tijolos, vigas e tubulações aparentes

Uma das principais características do estilo urbano são as tubulações, vigas, fios e estruturas aparentes. Quando isso não é possível, luminárias em trilhos, pendentes ou papéis de parede cumprem essa missão.

Os tijolinhos rústicos e a textura de cimento queimado nas paredes também são bastante comuns. Mas não se esqueça, é necessário harmonizar o “peso” desses pontos com modernidade e novos designs.

Objetos que remetem às cidades

Por fim, estão liberados luminárias, quadros, enfeites, jogos de copos e taças, peças antigas com marcas de desgaste e sem muitos ornamentos. Outras cores também são permitidas como o azul, o amarelo e o vermelho. Mas é claro, sempre mantendo o equilíbrio e a harmonia.

O estilo industrial tem sido uma excelente alternativa para pessoas que acabaram de se mudar ou estão pensando em alguma reforma! Então, agora que você já sabe o que é necessário para dar um toque moderno no seu lar, é só usar a criatividade e pôr suas mãos à obra!