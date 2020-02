Rumo a Tóquio 2020: Seleção de atletismo fatura o Sul-Americano na Bolívia

Rio de Janeiro – A seleção brasileira de atletismo foi a campeã da primeira edição do Campeonato Sul-Americano Indoor de Atletismo, encerrado domingo (2) em Cochabamba, na Bolívia. A equipe somou 124 pontos, contra 120 da equipe anfitriã e 103 da Argentina, segunda e terceira colocadas na classificação final.

O paranaense de Londrina Alexsandro Melo, o “Bolt”, foi um dos destaques individuais da competição, com duas medalhas de ouro: no salto em distância, com 8,08m; e no salto triplo, com 17,10m.

“Estamos felizes com os resultados”, disse o treinador Neilton Moura. “Ele estava treinando para o Mundial Indoor de Nanjing (China), que foi adiado para 2021, e ainda havia muitos treinos programados para ele chegar na melhor forma. Esses resultados são animadores”, completou.

Na avaliação do treinador-chefe Evandro Lazari, o Brasil teve boa participação. “Nossos 15 atletas conquistaram medalhas. O Alexsandro Bolt foi destaque ao ganhar dois ouros, com resultados expressivos neste início de temporada. Foi um evento legal, que mostrou jovens talentos, caso da Tiffani Marinho, que ganhou ouro nos 400m, em sua primeira competição indoor. Tivemos outros destaques, como a Rosângela Santos, nos 60m, e o Gabriel Constantino, nos 60m com barreiras”.

No total, a equipe do Brasil terminou a competição com 16 medalhas: nove ouros, três pratas e quatro bronzes.