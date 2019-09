Rumo à Terceirona

Com um projeto 100% beneficente, a escolinha de futebol Sorec/Tigrão deu início, no último fim de semana, com uma reunião com pais de alunos, à sua meta para os próximos anos: tornar-se uma equipe profissional com pratas da casa, a partir da Terceira Divisão do Campeonato Paranaense.

Para isso, aposta em separar as atividades recreativas de treinamentos de rendimento para jovens a partir de 14 anos e disputar competições “mais importantes” do calendário.

“A ideia é resgatar o processo de revelação de jogadores, aproveitando atletas de toda a região, como já foi feito no passado, e apoiar para que eles tenham continuidade no futebol”, explica Elói Krüger, revelador de jogadores e ex-treinador de profissionais, que passou a integrar o projeto da Sorec/Tigrão nessa reformulação de didática.

Já Carlos Diniz, ex-jogador profissional e fundador da escolinha, diz que a meta de voltar ao futebol profissional será consequência do trabalho a ser realizado na base. “É um projeto de médio a longo prazo. Estamos convidando crianças com idade a partir de 4 anos para os treinos, que ocorrem diariamente, nos três períodos do dia. É só ver qual horário se encaixa na rotina dos jovens. Temos uma estrutura com três campos e as aulas não têm custo para os pais”, explica Diniz, que atende pelo telefone 99842-7347 para mais informações sobre o projeto da escolinha.