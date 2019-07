Rotary Club de Cascavel Leste tem novo Conselho Diretor

Na última quarta-feira (3) aconteceu a posse do Conselho Diretor e Comissões de Trabalhos do Rotary Club de Cascavel Leste para o ano rotário 2019/2020. A nova presidente, Leoni Terezinha Ranzi, sob o lema “O Rotary Conecta o Mundo” deu início ao novo ano com muito entusiasmo.

“O Rotary nos conectou e juntos vamos trabalhar unidos esse ano para continuar proporcionando um mundo melhor e mais conectado”, afirmou.

O Conselho Diretor ficou com a seguinte formação:

Presidente: Leoni Terzinha Ranzi

Vice-Presidente: Terezinha Priulli

Presidente Eleito: Luiz Francisco Kleinibing

Secretario: Luiz Francisco Kleinibing

Tesoureira: Selvia Maria Pavel Pacini

Diretora de Protocolo: Joelma Altran

O clube recebeu também a visita do intercambista Aziz Akil Santrampurwala, oriundo da Índia por meio do Intercambio Novas Gerações. Formado em engenharia mecânica, Aziz passará algumas semanas estagiando em empresas da região. Ele teve a oportunidade de apresentar aos companheiros e convidados um pouco sobre a cultura indiana.