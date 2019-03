Rodada de abertura da Taça Dirceu Krüger é destaque por número de gols

A primeira rodada da Taça Dirceu Krüger agitou o final de semana paranaense. Isso porque, em seis partidas, foram 21 gols marcados, uma média de mais de três gols por partida. O destaque ficou para as goleadas do Athletico sobre o Toledo, por 8 a 2, e do Coritiba sobre o Cianorte por 4 a 0.

No sábado

Na abertura da rodada, o Paraná Clube recebeu o FC Cascavel, na Vila Capanema, na tarde de sábado. Com gol nos acréscimos do segundo tempo, o Tricolor venceu por 2 a 1.

O zagueiro Rodolfo abriu o placar logo no primeiro minuto de jogo. Ele recebeu de Caio Rangel após cobrança de escanteio e mandou para marcar o seu primeiro gol no jogo. Mas pouco depois, aos nove minutos, Lucas Tocantins deixou tudo igual.

A vitória paranista aconteceu aos 46 minutos da etapa final, novamente com gol marcado por Rodolfo.

No domingo

Na Arena da Baixada, aconteceu a maior goleada do campeonato até aqui. O Athletic venceu o Toledo, campeão da Taça Barcímio Sicupira, por 8 a 2. Marquinho e Bergson foram responsáveis por quatro dos oito gols atleticanos. Cada um balançou as redes em duas oportunidades. Os outros quatro gols foram marcados por Bruno Rodrigues, Matheus Anjos, Vitor Naum e Lucas Halter. O Toledo marcou com Júlio Pacatto e Jonathan.

No Estádio Olímpico, o Cascavel CR recebeu o Rio Branco e venceu por 1 a 0. O único gol do jogo foi marcado por Rafael Castro, aos 45 minutos do primeiro tempo. O mesmo placar foi conquistado pelo Foz do Iguaçu, no Estádio ABC. A equipe da fronteira venceu o Maringá com gol de Mateus Guerreiro. Este foi o primeiro gol da equipe na competição.

Em Cianorte, o Leão recebeu o Coritiba, que venceu por 4 a 0. Com estreia do técnico Umberto Louzer, o Alviverde marcou duas vezes com Rodrigão. Giovanni e Alan Costa completaram a goleada.

Fechando a rodada, o único empate aconteceu entre Operário e Londrina. As equipes se enfrentaram no Estádio Germano Krüger e ficaram no 1 a 1. Juan Sosa abriu o placar para o Fantasma, aos oito minutos do primeiro tempo, mas Anderson Oliveira empatou para o Tubarão aos 24 minutos de jogo.

Próxima rodada

No próximo domingo, 17, ocorrem os seguintes jogos, válidos pela segunda rodada da Taça Dirceu Krüger:

Maringá FC x Athletico Paranaense

Toledo EC x Operário FEC

Londrina EC x Foz do Iguaçu FC

Coritiba FC x FC Cascavel

Rio Branco SC x Paraná Clube

Cianorte FC x Cascavel CR