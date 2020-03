Revitalização do CMEI Raio de Luz deixa espaço mais confortável e moderno

“É muita alegria entregar um CMEI, uma escola, porque é aqui que as nossas crianças ficam. São 30 mil alunos em Cascavel matriculados na nossa rede de ensino, servimos mais de 70 mil refeições e isso é um prazer enorme. Poder oferecer a elas um ensino, um ambiente e uma merenda de qualidade é a nossa missão”, disse o prefeito Leonaldo Paranhos nesta sexta-feira (06) durante inauguração das obras de reforma e ampliação do Cmei Raio de Luz, no bairro Claudete.

As obras foram iniciadas em junho do ano passado com valor licitado de R$ 1.073.325,04 e o valor investido foi de R$ 865.356,13, gerando uma economia para o município de 20% . Este é o primeiro CMEI (Centro Municipal de Educação Infantil) com playground coberto em Cascavel.

“Ficou muito bonito e seguro. As crianças estavam na associação de moradores, de forma improvisada e agora está tudo muito bom. Nós estamos felizes. A obra foi rápida e isso é compromisso com a educação”, disse Alisson Sguissardi, cozinheiro. “Ficou perfeito, agora a gente vai trabalhar tranquila”, completou Elizete Belember, vendedora, após deixar o filho no CMEI.

A obra

As obras englobaram desde a troca de pisos até a totalidade da rede elétrica da instituição, o espaço conta com cinco salas de aula, instalações sanitárias exclusivas para as salas de aula e adaptadas às crianças, além de cozinha, refeitório, área de lazer, lactário, sala de atividade para os servidores, sala de direção e coordenação.

Com a reforma e ampliação, o CMEI passou a atender 87 alunos nas turmas de berçário e maternais I e II.“ Ontem (05)finalizou o prazo de execução da obra, a empresa nos entregou antes, nós mudamos, e hoje entregamos para a comunidade escolar. Mais uma obra do programa Escola Feliz, um espaço claro, bonito, colorido e com todas as condições para que as crianças sejam bem atendidas”, explicou a secretária de educação, Márcia Baldini.

Cmei Raio de Luz

O Centro Municipal de Educação Raio de Luz foi fundado em 1989, construído com doações da comunidade. Eram apenas cinco funcionários e 35 crianças atendidas. Em 1992, a Prefeitura de Cascavel assumiu a unidade de ensino.

Até 2019, o CMEI atendia aproximadamente 50 alunos e atualmente são 87 crianças nas turmas de berçário, maternal I e II e 20 servidores. “Nós encontramos em Cascavel uma estrutura debilitada. Escolas de 20, 30 anos sem reformas, chovendo dentro, com problemas na parte elétrica, com fossas caindo aos pedaços. Um descaso com a rede de educação que na época era de 25 mil alunos e hoje passa de 30 mil crianças, que todos os dias estão na nossa rede de ensino. Mas nosso compromisso, assumido com a população e também com a justiça, nós cumprimos. Havia 23 escolas com pedido de fechamento e 92 escolas com inquérito. Nós solucionamos tudo isso. Estamos chegando próximo a 60 escolas recuperadas e ainda temos um cardápio de mais 24 para serem melhoradas, mas estamos buscando recursos para isso. Mesmo diante das dificuldades, todos nós temos nosso compromisso com educação, que vai receber investimentos que vão passar de R$ 1,2 bilhão”, ressaltou Paranhos.