Reunião oficial para os Escolares da Juventude

Depois da escolha de Cascavel pelo COB (Comitê Olímpico do Brasil), na última semana, para ser uma das cidades sedes dos Jogos Escolares da Juventude, a primeira reunião oficial entre os gestores do esporte cascavelense ocorreu ontem, na Prefeitura, e reuniu também entidades que estarão diretamente ligadas na realização da competição, que será de 2 a 6 de setembro e reunirá cerca de 1,5 mil atletas das regiões Sul e Sudeste do País, além de Goiás e Mato Grosso do Sul, do Centro-Oeste.

“Nessa reunião foi dado o primeiro passo para a criação do Comitê Gestor Local, além de apresentar o Caderno de Encargos aos demais interessados no assunto, como Polícia Militar e Guarda Municipal. No próximo dia 24 os representantes do COB estarão novamente em Cascavel para assinar contrato com os hotéis”, explica o diretor da Fundação Municipal de Esporte e Cultura de Cascavel, Daniel Scalco.

A comitiva do COB, formada pelo gerente de esporte estudantil, André Mattos, e o supervisor de esporte estudantil, Arthur Corrêa, ficará em Cascavel por pelo menos três dias no fim deste mês.

Para o dia 25 está marcada uma reunião com a comissão gestora local dos Jogos Escolares da Juventude e para o dia 26 uma visita mais criteriosa aos espaços esportivos que servirão de locais de competição.