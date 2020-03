Retoques finais na montagem de estandes para a Expo Umuarama 2020

O ritmo de trabalho é acelerado no parque internacional Dario Pimenta da Nóbrega, palco da 46ª Expo Umuarama, que começa nesta quinta-feira (12) e segue até domingo (22). A expectativa é de que 220 mil visitantes passem pela feira movimentando mais R$ 65 milhões em negócios.

As equipes se movimentam para deixar os estandes com a melhor apresentação possível para que as pessoas possam receber e impressionar seus convidados com as melhores oportunidades de negócios. Cada detalhe conta na perfeição do trabalho.

A expectativa da Sociedade Rural é que a Expo esteja criando pelo menos 1.500 vagas temporárias de trabalho, que incluem trabalhos como montagem, pintura, pequenos reparos, vigilância, recepção, bilheterias, vendas, atendimento geral, recepção ao público e outras.

O presidente da SRU, Milton Gaiari, fez uma análise positiva dos preparativos finais do evento, que se destaca entre os maiores do sul do Brasil nas áreas agropecuária, comercial e industrial. Segundo o ruralista, mais de 500 expositores participarão desta edição da Expo, 90% deles de Umuarama e região.

Gaiari também enalteceu a agenda técnica da exposição, com encontros, palestras e simpósios voltados ao produtor rural e sua família. Entre os destaques estão o Encontro da Mulher Trabalhadora Rural, no próximo sábado (14), e o Torneio Leiteiro, que ocupará boa parte da próxima semana.

O presidente também cita a força da programação artística da exposição. Serão quatro shows: sexta (13), os baladeiros Thaeme e Thiago; sábado (14), Marília Mendonça; sexta (20), Gusttavo Lima; e sábado (21), Lauana Prado. Sem falar no rodeio, que terá dois dias de entrada gratuita, segunda (16) e terça (18), na fase de qualify (classificação).

Os peões que atingirem as melhores pontuações subirão para o Mega Rodeio, que acontecerá na quarta (18), quinta (19), sexta (20) e domingo (22), com locução de Marco Brasil Filho e Daniel Tibiriçá, voz padrão de Osvaldo Militão e comentários de Thiago Arantes.