Resumo semanal das novelas de 4 a 11 de janeiro

Nana sofre acidente e perde bebê

Nesta semana em “Bom Sucesso”, Nana terá que lidar com uma situação bem difícil, o vilão Diogo vai consolidar a vingança contra ela armando um acidente na escada e Nana perderá o bebê que espera de Mário.

Éramos seis

Sábado, 4 de janeiro

Começa a audiência de Almeida. Isabel se revolta contra Lola por causa de Carlos. Maria se preocupa ao saber que Zeca vendeu o carro. Higino liga para Justina e transmite o recado de Adelaide. Adelaide sobrevoa Itapetininga, e Justina fica encantada ao ver a irmã no avião.

Segunda-feira, 6 de janeiro

Clotilde tem um pesadelo. Lola recebe a visita de Emília. Zeca tira todo o dinheiro que tem no banco. Lola pede para Alfredo se afastar de Adelaide, a fim de que Emília ajude Carlos. Justina pede para voltar para casa com Adelaide.

Terça-feira, 7 de janeiro

Neves e Leontina deixam Itapetininga com o dinheiro de Zeca e Olga. Afonso e Inês vão à casa de Lola. Adelaide e Justina chegam em casa. Clotilde se entristece ao saber que Almeida irá morar com Natália e os filhos. Carlos recebe um telegrama do banco.

Quarta-feira, 8 de janeiro

Isabel vê Marcelo e desiste de falar com Felício. Lúcio, Tião e alguns rapazes distribuem panfletos pelas ruas. Almeida pensa em como se explicará para Clotilde. Zeca descobre que Neves mentiu. Alfredo entrega seu presente a Lola. Lúcio é perseguido pela polícia.

Quinta-feira, 9 de janeiro

Almeida explica sua situação para Clotilde, que se desespera. Genu estranha a irritação de Lola ao comentar que Afonso poderia namorar Clotilde. Isabel finge ser uma cliente e vai ao escritório de Felício. Clotilde sobe na torre do sino, e Padre Venâncio a encontra.

Sexta-feira, 10 de janeiro

Hilton faz uma proposta ilícita para Virgulino. Felício se encanta por Isabel. Clotilde se penitencia em seu quarto. Almeida avisa a Natália que pretende sair de São Paulo com ela e os filhos. Lola encontra Clotilde desmaiada.

Sábado, 11 de janeiro

Adelaide conversa com Marcelo sobre o caso de Justina. Almeida visita Clotilde, mas Lola o impede de ver a irmã. Karine pede para Assad dar um aumento para Almeida. Felício e Isabel passeiam no parque. Almeida se embriaga pensando em Clotilde. Felício e Isabel se beijam.

Bom Sucesso

Sábado, 4 de janeiro

Batista convida Lulu para ir a Búzios. Patrícia aproveita que Marcos está dormindo para armar contra ele. Silvana consegue voltar para a novela, com uma campanha criada por William no canal da internet da atriz. Paloma fica arrasada ao ver Patrícia dormindo ao lado de Marcos.

Segunda-feira, 6 de janeiro

Marcos é preso e pede ajuda para Machado. Gabriela escuta Vera contar que Marcos foi preso. Machado avisa a Marcos que o Juiz decidirá se ele responderá em liberdade ou não. Alice consola Paloma. Paloma se assusta ao saber por Gabriela que Marcos foi preso.

Terça-feira, 7 de janeiro

Paloma acredita que Marcos não a traiu. Jeniffer tenta chantagear Diogo. Alberto passa mal ao saber da prisão de Marcos. Diogo oferece carona para Jeniffer. Waguinho e Alice encontram o corpo de Jeniffer.

Quarta-feira, 8 de janeiro

Mauri comunica a Alberto que sua doença evoluiu. Mercedes reconhece Patrícia ao assistir à novela. Thaíssa encontra uma carta antiga de uma editora que fala sobre o livro de Eric Feitosa. Paloma reconhece Patrícia no set de gravação da novela.

Quinta-feira, 9 de janeiro

Diogo manda Nana demitir Mário. Paloma agride Diogo, ao saber que ele destratou a filha. Diogo oferece dinheiro a Pessanha para atentar contra Paloma. Machado comunica a Marcos que ele responderá ao processo em liberdade.

Sexta-feira, 10 de janeiro

Yuri não gosta de saber que Gisele cogita se envolver com Diogo para ajudar Marcos. Diogo sabota o corrimão da escada, com o intuito de fazer Nana perder o bebê. Mário e Silvana descobrem que serão pais de gêmeos. Nana se acidenta na escada da Editora.

Sábado, 11 de janeiro

Mauri avisa que Nana perdeu o bebê. Mário e Nana sofrem. Diogo humilha Yuri. Gisele pede demissão para Jeremias. Gisele fica chocada ao ver o mural da vingança de Diogo. Diogo não deixa Gisele ir para casa. Mário conta a Nana que Silvana terá gêmeos

Amor de mãe

Sábado, 4 de janeiro

Belizário propõe um plano a Álvaro para fechar o restaurante de Thelma. Raul questiona Érica sobre Sandro. Marina é operada, e Matias diz que a atleta pode não voltar às quadras. Durval afirma a Carolina que fará o seu papel de pai.

Segunda-feira, 6 de janeiro

Lurdes pede demissão a Vitória e se despede de Tiago. Durval desabafa com Thelma sobre Carolina. Lídia viaja, e Tales dispensa Penha para receber Estela. Álvaro conta a Vitória seu plano de falir Thelma.

Terça-feira, 7 de janeiro

Estela furta uma joia de Lídia. Vitória revela a Davi que Amanda rastreou a vida do ativista. Penha conta a Lídia sobre a traição de Tales. Tales acusa Penha de roubo, e Lídia a demite. Magno é preso.

Quarta-feira, 8 de janeiro

Vitória assume o caso de Magno e garante a Lurdes que libertará seu filho. Thelma visita Lurdes e acaba discutindo com Vitória. Penha conta a Wesley que Lídia a acusou de ladra e a demitiu. Sandro anuncia a Lurdes que a casa é sua novamente.

Quinta-feira, 9 de janeiro

Oliveira presenteia Lurdes. Dalto confessa a Wesley que se uniu ao esquema corrupto de Belizário. Sandro encontra um antigo caderno de Kátia e conta para Lurdes. Vinícius chega ao Brasil. Magno é libertado.

Sexta-feira, 10 de janeiro

Lurdes começa a trabalhar na casa de Verena. Farula e Belizário fazem um acordo contra Marconi. Vinícius se encontra com Amanda, que revela ao rapaz sobre a sociedade de Raul com Álvaro. Começa um tiroteio na comunidade e Camila é atingida.

Sábado, 11 de janeiro

Jane anuncia a Camila e Danilo que a moça está grávida. Thelma dissimula a alegria com o sucesso de seu plano. Vinícius percebe que Sandro ajudou Marconi a fugir e despista Raul para proteger o irmão. Betina confronta Leila e decide deixar a casa de Magno.