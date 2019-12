Resumo semanal das novelas de 28 de dezembro a 4 de janeiro

Raul pensa em denunciar Sandro

Nesta semana em “Amor de mãe”, Raul descobre que Sandro dirigia o carro de Vitória quando os dois se envolveram no acidente. Thelma afirma a Gabo que não reatará o romance dos dois. Lurdes e Vitória imploram para que Raul não denuncie Sandro à polícia.

Éramos seis

Sábado, 28 de dezembro

Marcelo pergunta ao tio sobre seu encontro com Isabel. Lola compra um novo fogão. Almeida procura Clotilde na igreja. Maria comenta com Olga sua desconfiança de Neves. Emília questiona Higino sobre Justina. Neves procura Zeca. Lola recebe uma nova dívida de Júlio e todos se desesperam.

Segunda-feira, 30 de dezembro

Gusmões estranha o comportamento de Almeida ao falar sobre a audiência dos filhos. Isabel se encontra com Felício. Adelaide convida Alfredo para passar a noite em sua casa. Carlos avisa a Lola que deixará a faculdade. Emília chega à casa de Zeca e se desespera ao ver Justina.

Terça-feira, 31 de dezembro

Inês discute com Lola por causa de Carlos. Almeida revela a Clotilde que não pode se separar de Natália. Lola tem uma ideia para tentar ajudar Carlos. Isabel termina seu namoro com Lúcio. Emília provoca uma nova crise em Justina. Lola vê Alfredo na casa de Emília.

Quarta-feira, 1 de janeiro

Alfredo desconfia ao ver Osório conversando com um homem. Gusmões se preocupa com Almeida. Emília se assusta com o desenho de Justina. Inês tenta fazer as pazes com Carlos. Emília decide deixar Justina em Itapetininga. Adelaide procura Justina.

Quinta-feira, 2 de janeiro

Zeca treina para pedir o adiantamento a Emília. Tião confidencia a Alfredo que conhece segredos de Osório. Lúcio revela a Carlos sobre a proximidade entre Isabel e Felício. Emília se surpreende ao ver o desenho de Justina e destrata Adelaide na casa de Olga.

Sexta-feira, 3 de janeiro

Julinho se despede de Clotilde. Almeida discute com Natália. Alfredo defende Adelaide no cabaré. Julinho avisa a Almeida da partida de Clotilde, e ele decide ir à casa de Lola. Zeca ofende Emília sem perceber que a patroa pode ouvi-lo.

Sábado, 4 de janeiro

Começa a audiência de Almeida. Isabel se revolta contra Lola por causa de Carlos. Maria se preocupa ao saber que Zeca vendeu o carro. Higino liga para Justina e transmite o recado de Adelaide. Adelaide sobrevoa Itapetininga, e Justina fica encantada ao ver a irmã no avião.

Bom Sucesso

Sábado, 28 de dezembro

Nana e Marcos não acreditam em Gisele ao serem avisados pela ex-funcionária que Diogo voltou com o intuito de se vingar da família. Mário lança seu livro pela Prado Monteiro. Silvana diz a William que ninguém pode saber de sua gravidez.

Segunda-feira, 30 de dezembro

Nana e Marcos orientam Gláucia e Vera a conversar com o representante das empresas de Eric Feitosa para acertar os próximos passos do livro. Nana e Marcos se surpreendem ao descobrir que Diogo detém os direitos comerciais do livro de Eric.

Terça-feira, 31 de dezembro

Marcos acusa Diogo de ter roubado os direitos do livro de Eric Feitosa. Yuri reconhece que Gisele estava certa sobre Diogo. Alberto tem um pesadelo com Eric, que afirma que sua vingança chegará ao empresário. Diogo exige negociar diretamente com Alberto.

Quarta-feira, 1 de janeiro

Alberto expulsa Diogo de casa. Waguinho conta para Luan que está namorando Alice. Jeniffer fica surpresa ao saber por Marcos que é sócia de Diogo. Paloma alerta Jeniffer para o perigo que ela corre. Jeniffer surpreende Diogo ao cobrar seus direitos como sócia do advogado.

Quinta-feira, 2 de janeiro

Diogo sugere que Jeniffer fique a seu lado, vigiando Paloma e Marcos. Lulu vê Tonho com Leila. Mário promete a Silvana que será um bom pai. Diogo comunica que ficará com a sala de Alberto e Marcos reage.

Sexta-feira, 3 de janeiro

Diogo manda Nana concentrar os investimentos da Editora no livro de Eric e cancelar os demais projetos. Vicente parabeniza Patrick por ser escolhido pelos olheiros no basquete. Pessanha se apresenta como interessado em comprar o bar de Marcos.

Sábado, 4 de janeiro

Mercedes tira uma foto de Marcos para mandar para Paloma, e acaba registrando Pessanha. Silvana consegue voltar para a novela, com uma campanha criada por William no canal da internet da atriz. Paloma fica arrasada ao ver Patrícia dormindo ao lado de Marcos.

Amor de mãe

Sábado, 28 de dezembro

Betina pede o divórcio a Vicente. Lídia dá um carro a Tales. Natália insinua que Carol deve morar com Durval. Thelma sabota os preservativos de Danilo. Sandro distribui presentes para Lurdes e a família.

Segunda-feira, 30 de dezembro

Vitória se sensibiliza quando Sandro afirma que Lurdes e os irmãos são a melhor família que ele poderia ter. Lídia pede que Raul fale com Vinícius. Sandro se envolve em uma confusão com Raul. Thelma revela a Gabo que tem um aneurisma. Amanda procura Davi e avisa que irá se afastar por um tempo.

Terça-feira, 31 de dezembro

Nuno pede desculpas a Joana e presenteia a filha. Marina se automedica para não ter que parar de jogar, e Ryan se preocupa. Magno descobre que a morte de Genilson voltou a ser investigada. Thelma flagra Gabo escondendo armas em seu restaurante.

Quarta-feira, 1 de janeiro

Durval se sente inseguro quando Natália lhe passa as informações para cuidar de Carolina. Leila confronta Betina. Samuel repreende a automedicação de Marina. Vitória confessa a Raul que mentiu sobre o filho dos dois.

Quinta-feira, 2 de janeiro

Lurdes aconselha Vitória, que sofre com seus erros. Belizário confronta Davi e ameaça a vida de Amanda. Amanda proíbe Cássia e Guará de revelarem seu paradeiro a Davi. A pedido de Magno, Betina se desculpa com Leila. Vicente ameaça Verena, e Belizário os observa.

Sexta-feira, 3 de janeiro

Álvaro pede que Vitória investigue Amanda. Tiago se acidenta na escola e Matias apoia Vitória. Lurdes apresenta Oliveira à sua família. Magno e Vicente se agridem, e um vizinho registra. Thelma ajuda Gabo a fugir da polícia.

Sábado, 4 de janeiro

Belizário propõe um plano a Álvaro para fechar o restaurante de Thelma. Raul questiona Érica sobre Sandro. Marina é operada, e Matias diz que a atleta pode não voltar às quadras. Durval afirma a Carolina que fará o seu papel de pai.