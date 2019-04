Resumo semanal das novelas de 27 de abril a 4 de maio de 2019

Aziz assassina Soraia

Neste sábado em “Órfãos da Terra”,Teresa desconfia quando Norberto fala de Valéria. Aziz atira em Hussein e Soraia. Almeidinha tem uma crise alérgica e Zuleika o socorre. Rania tem um pesadelo com a filha que foi tirada de seus braços na Síria. Dalila acusa Aziz pela morte da mãe na frente de todos. Youssef revela a Aziz que Laila está grávida de Jamil, e Dalila ouve.

Órfãos da terra

Segunda-feira

Aziz se descontrola ao saber da gravidez de Laila. Dalila humilha Youssef. Valéria conhece Laila e Jamil, e deduz que Bruno se afastou por conta da moça. Dalila incentiva Aziz a viajar para o Brasil, e ameaça Áida. Zuleika e Almeidinha combinam um novo encontro. Helena procura Elias. Aziz vai em busca de Laila e Jamil

Terça-feira

Aziz se prepara para ir à casa da família de Laila. Cibele tenta convencer Benjamin a ir ao casamento de Laila e Jamil. Valéria se irrita com Bruno. Bruno enfrenta Norberto para sair com sua mãe. Camila chantageia Aziz e revela o local do casamento de Laila com Jamil.

Quarta-feira

Aziz, Fauze e os capangas chegam na festa criando um clima hostil, já que o sheik afirma que Laila é sua noiva. Aziz jura vingança contra Almeidinha. Rania descobre que Camila saiu de casa e teme pela vida da filha. Laila e Jamil viajam em lua de mel. Eva se emociona ao falar com Davi. Rania visita Aziz na prisão e exige que o sheik se afaste de Camila.

Quinta-feira

Gabriel orienta Aziz para libertar osheik da prisão. Missade não gosta da ideia de se mudar para a casa de Helena com Elias. Teresa diz a Bruno que planeja vender suas joias para salvar o centro de refugiados, e Valéria ouve. Camila despista Santinha e foge de seu quarto. Hussein encontra Rania.

Sexta-feira

Jamil fala com Hussein. Aziz é libertado, e Fauze se revolta contra osheik. Norberto humilha Teresa. Bruno se arrepende de ter dado uma nova chance a seu namoro com Valéria. Camila chantageia Aziz para lhe informar o paradeiro de Laila e Jamil. Miguel e Rania descobrem que Camila fugiu novamente. Aziz chega à casa de Helena.

Sábado

Aziz tem uma surpresa ao chegar à casa de Helena. Jamil e Laila se encaminham para a casa de Helena. Laila e Jamil são liberados pela Polícia, que conclui que o disparo contra Aziz foi feito de outra arma. Valéria delata a intenção de Teresa para Norberto. No hospital, Aziz pede que Jamil cuide de Dalila.

Verão 90

Sábado

Patrick pede a Madá para ter uma visão sobre onde encontrar mais potes de doce de leite. Madá tem uma visão de Horácio escondendo uma o doce no restaurante do Quin’s Palace.

Segunda-feira

Dandara e Ticiano discutem na frente dos jornalistas. Ticiano toma o chá e perde a voz. Vanessa fica furiosa com o sucesso de Manu. João se revela pra Manu e os dois se beijam.

Terça-feira

Diego fica surpreso ao saber que Ticiano convocou a imprensa para denunciar Dandara de ter tentado envenená-lo.Ticiano decide terminar a dupla com Dandara. João observa Jerônimo recebendo uma mala de dinheiro do capanga do prefeito de Corujinha.

Quarta-feira

Madá e Patrick entregam um pote de doce de leite para Janaína descobrir o que tem na receita. Mercedes presenteia Dandara com um vestido para a nora usar no coquetel de Vinícius. Quinzão vai ao encontro de Lidiane.

Quinta-feira

Lidiane diz a Quinzão que quer fazer uma homenagem a Mercedes no coquetel. Quinzinho convence Dandara a usar o vestido escolhido por Mercedes.Janaína chega animada ao coquetel após comer o doce de leite. Mercedes descobre que Lidiane também não gosta de Janaína.

Sexta-feira

Janaína conta a Madá que descobriu o ingrediente secreto do doce de leite. Madá está cada vez mais requisitada e Álamo sente ciúmes. Vinícius elogia o buffet de Janaína. Diego comenta com Larissa que Ticiano pode processar Dandara. Mercedes contrata Lidiane como sua assessora pessoal.

Sábado

Lidiane fica surpresa ao perceber que Mercedes a contratou para prejudicar Janaína. Herculano, Madá e Patrick aprovam o novo doce de Janaína. Ticiano e Dandara se reconciliam e voltam a ser o casal Lambadinha, para desgosto de Quinzinho.

O sétimo guardião

Sábado

Ondina conta a Luz tudo sobre seu passado. Stella avisa a Adamastor que realizou o processo de inseminação. Patrício confirma que a declaração que Mirtes tem de Milu é verdadeira. Jurandir volta para Serro Azul.

Segunda-feira

Diana desiste de treinar, e Afrodite conversa com Walid. Rivalda fala com Nicolau sobre a viagem para os Estados Unidos. Geandro encontra o ônibus onde está Lourdes Maria.

Terça-feira

Olavo e Sampaio conversam sobre a sabotagem ao reservatório de água. Laura paga Louise por seus serviços. Judith culpa Valentina por todos os acontecimentos em Serro Azul. Nicolau flagra Diana com Walid.

Quarta-feira

Nicolau e Afrodite prestam queixa do desaparecimento de Diana. Walid repreende Bebeto pela sugestão que fez à irmã. Luz pede a ajuda de Júnior. Sóstenes descobre que Luz está escondendo Diana.

Quinta-feira

Luz tenta convencer Sóstenes a não contar sobre Diana para Nicolau. Geandro decide contar para Olavo que vai se casar com Lourdes Maria. Sóstenes conta para Afrodite sobre Diana, e Nicolau ouve a conversa. Nicolau e Bebeto trocam agressões.

Sexta-feira

Luz tem um pressentimento. Marcos Paulo se preocupa com o comportamento de Valentina. Valentina questiona Gabriel sobre o sistema de alarme do acesso à fonte.

Sábado

Valentina decide seguir pelo túnel até o sobrado. Sampaio flagra Valentina na entrada do túnel do lavabo. Gabriel e Murilo são rendidos por Olavo ao chegarem ao sobrado.