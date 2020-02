Resumo semanal das novelas de 22 a 29 de fevereiro

Camila revela a Lurdes que Danilo foi adotado

Nesta semana em “Amor de mãe”, Lurdes se irrita ao descobrir sobre o namoro de Ryan pela internet. Thelma desconfia do comportamento de Danilo. Vitória descobre que Raul e Davi mentiram para ela. Raul pede Vitória em casamento. Leila inventa para Brenda que foi agredida por Betina. Raul ajuda Betina a mudar sua vida, e a apresenta para Lídia. Brenda ofende Betina. Camila revela a Lurdes que Danilo foi adotado.

Éramos seis

Sábado, 22 de fevereiro

Natália desabafa com Karine sobre seu casamento com Almeida. Julinho confirma a Soraia que enviou a carta terminando o noivado com Lili. Lola e Genu partem para Itapetininga. Tião não resiste e morre nos braços de Alfredo, que é amparado por Inês.

Segunda-feira, 24 de fevereiro

Natália desabafa com Karine sobre seu casamento com Almeida. Julinho confirma a Soraia que enviou a carta terminando o noivado com Lili. Lola e Genu partem para Itapetininga. Tião não resiste e morre nos braços de Alfredo, que é amparado por Inês.

Terça-feira, 25 de fevereiro

Karine tranquiliza Julinho e diz que apoia seu namoro com Soraia. Lili desconfia quando Soraia anuncia que ela receberá uma carta de Julinho. Alfredo foge do acampamento, e Osório registra. Assad surpreende a todos e diz que Elias deseja cortejar Soraia. Alfredo procura Inês.

Quarta-feira, 26 de fevereiro

Felício propõe passar a noite com Isabel. Alfredo e Inês ficam juntos novamente. Clotilde encontra Afonso e o leva até Lola. Afonso garante a Lola que Shirley está tramando contra os dois. Soraia afirma a Lili que está com Julinho. Afonso e Lola se beijam.

Quinta-feira, 27 de fevereiro

Zeca resgata Juvenal, que consegue fugir. Assad permite que Julinho corteje Soraia. Lola conta sobre Afonso, e Durvalina provoca Shirley. Alfredo e Nero descobrem que Osório é um traidor. Lúcio é atingido por um tiro, e Alfredo se desespera.

Sexta-feira, 28 de fevereiro

Olga se espanta ao ver Clotilde amamentando Chiquinho. Natália retorna, e Almeida avisa que os dois precisam conversar. Zulmira descobre o endereço de Isabel. Lola reza por Afonso, que se recupera sozinho em um hospital desconhecido.

Sábado, 29 de fevereiro

Inês fica aflita com o sumiço de Afonso. Isabel alerta Felício sobre a presença de Zulmira em sua casa. Zeca conforta Olga, que teme perder Chiquinho. Justina aceita voltar ao tratamento com Selma, sem que Emília saiba. Zulmira ameaça Felício.

Salve-se quem puder

Sábado, 22 de fevereiro

Luna/Fiona volta para a casa e conta para as amigas sobre o novo emprego. Alexia conta que ela e Kyra conseguiram uma cópia da identidade de Renzo para Zezinho informar à Polícia Federal. Zezinho se declara para Alexia/Josimara.

Segunda-feira, 24 de fevereiro

Petra se incomoda com a animação de Alan sobre Kyra/Cleyde. Rafael descobre que o dinheiro da Labrador sumiu. Ivo surpreende Alexia/Josimara, Luna/Fiona e Kyra/Cleyde, ao dizer que já sabia sobre Dominique e Renzo. Alexia fica mal por permanecer no Programa de Proteção.

Terça-feira, 25 de fevereiro

Ermelinda lembra Luna/Fiona de não usar a correntinha perto de Téo. Úrsula comenta com Helena que Téo está diferente. Lúcia encontra uma arma no armário de Renzo e questiona o rapaz. Helena flagra Luna/Fiona mexendo em sua Virgem de Guadalupe.

Quarta-feira, 26 de fevereiro

Helena repreende Luna/Fiona e pede que ela saia de sua casa. Dominique repreende Lúcia na Petra não gosta de saber que Alan promoverá um jantar para Kyra/Cleyde conhecer melhor os filhos do advogado. Luna/Fiona confessa a Ermelinda que está sentindo algo por Téo. Zezinho beija Bel para provocar Alexia/Josimara.

Quinta-feira, 27 de fevereiro

Petra diz a Queen e Mosquito que Alan está interessado em Kyra/Cleyde. Alexia diz a Kyra que Petra deve ter intrigado os filhos de Alan contra a amiga. Rafael fica surpreso quando Alexia/Josimara afirma que ele conseguirá falar com Kyra.

Sexta-feira, 28 de fevereiro

Vicky percebe o clima entre Luna/Fiona e Téo. Alan e Tarantino se preocupam com a confusão mental de Ignácio. Téo confessa a Enéas que Luna/Fiona mexe com ele. Kyra/Cleyde, Queen e Mosquito constatam que Ignácio fugiu de casa.

Sábado, 29 de fevereiro

Tammy descobre que Bia e Tarantino ficaram juntos, mas insiste com o ginasta. Kyra/Cleyde descobre que Ignácio não está tomando o remédio para a memória. Alan diz a Kyra/Cleyde que está muito feliz por ela ter entrado na vida de sua família. Alexia/Josimara e Bel se agridem.

Amor de mãe

Sábado, 22 de fevereiro

Sandro, Vitória e Davi apoiam Raul. Davi vê a motocicleta do atirador de elite e desconfia. Raul inicia seu discurso e é confrontado pelo atirador. Álvaro defende Raul e acaba atingido por um tiro.

Segunda-feira, 24 de fevereiro

Lurdes e Camila se emocionam ao ligar para Maria. Brenda sente falta de Leila. Matias aconselha Durval a se declarar para Thelma. Davi investiga o acidente com Álvaro e conhece Penha. Raul se incomoda com o comportamento de Vitória. Lurdes anuncia que viajará para Malaquitas.

Terça-feira, 25 de fevereiro

Álvaro anuncia, durante uma reportagem, que se dedicará a uma fundação em seu nome. Sandro afirma a Raul que Álvaro está tramando um plano. Raul se magoa com Vitória. Lurdes chega em Malaquitas, e os irmãos de Jandir a observam.

Quarta-feira, 26 de fevereiro

Danilo desconfia ao ler anotações antigas de Thelma sobre seu passado. Miranda aceita se casar com Matias novamente. Davi descobre que Vitória pegou dinheiro emprestado com Penha. Lurdes enfrenta os irmãos de Jandir.

Quinta-feira, 27 de fevereiro

Penha exige que Leila siga Vitória. Durval alerta Thelma sobre a desconfiança de Danilo. Rita revela que é a mãe biológica de Camila, que é hostil com a mulher. Lurdes e Camila voltam para o Rio de Janeiro. Danilo divide com Camila suas desconfianças sobre Thelma.

Sexta-feira, 28 de fevereiro

Raul e Sandro cuidam de Tiago. Leila investiga Vitória, a mando de Penha. Lurdes repreende Ryan. Érica confessa a Ryan que acredita ter se apaixonado por Sandro. Ryan diz a Érica que quer se casar com Sabrina.

Sábado, 29 de fevereiro

Danilo confirma com Durval que foi adotado por Thelma. Sandro e Érica tentam evitar de pensar um no outro. Sabrina arma para que seja fotografada ao lado de Ryan. Magno conta para Betina que Leila ameaçou afastá-lo de Brenda. Betina confronta Leila.