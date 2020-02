Resumo semanal das novelas de 15 a 22 de fevereiro

Tião morre nos braços de Alfredo

Nesta semana em “Éramos seis”, Inês tenta conter o sofrimento de Alfredo. Zeca agradece a colaboração de Afonso. Lola chega a Itapetininga e fica mexida ao saber que Afonso esteve na cidade. Genu passa mal ao saber da morte de Tião, e Maria a ampara. Lola desabafa com Clotilde sobre sua decepção com Afonso. Olga comenta com Zeca que teme não ter o afeto de Chiquinho no futuro. Osório provoca Alfredo.

Éramos seis

Sábado, 15 de fevereiro

Natália se prepara para viajar para o Rio de Janeiro. Clotilde convida Padre Venâncio para ser o padrinho de Francisco. Adelaide anuncia a Emília que trabalhará como jornalista durante a revolução. Alfredo e Lúcio partem para a guerra.

Segunda-feira, 17 de fevereiro

Julinho decide escrever uma carta para Lili sobre o noivado dos dois. Gusmões alerta Almeida sobre o perigo que ronda Itapetininga. Maria sofre ao ver Clotilde com Francisco. A guerra é iniciada.

Terça-feira, 18 de fevereiro

Shirley finge estar doente, e Inês pede que Afonso cuide da mãe enquanto estiver fora. Adelaide se despede e garante a Emília que quando voltar resolverá a situação de Justina. Shirley arma para que Durvalina pense que dormiu com Afonso.

Quarta-feira, 19 de fevereiro

Almeida encontra Zeca. Lola afirma a Afonso que deseja se afastar dele. O batalhão de Lúcio e Alfredo enfrenta sua primeira disputa. Almeida surpreende Clotilde durante o batizado de Francisco. Tião hesita em atirar contra o inimigo.

Quinta-feira, 20 de fevereiro

Almeida admira Francisco. Olga, Zeca e Maria querem despistar Almeida. Adelaide encontra Alfredo. Lola tem a ideia de se instalar em Itapetininga para ficar perto de Alfredo, e Genu gosta. Tião ajuda Alfredo em uma ação, e acaba atingido.

Sexta-feira, 21 de fevereiro

Almeida confessa a Gusmões que ficou mexido após o encontro com Clotilde. Natália desabafa com Karine sobre seu casamento com Almeida. Julinho confirma a Soraia que enviou a carta terminando o noivado com Lili. Lola e Genu partem para Itapetininga. Tião não resiste e morre nos braços de Alfredo, que é amparado por Inês.

Sábado, 22 de fevereiro

Karine tranquiliza Julinho e diz que apoia seu namoro com Soraia. Lili desconfia quando Soraia anuncia que ela receberá uma carta de Julinho. Alfredo foge do acampamento, e Osório registra. Assad surpreende a todos e diz que Elias deseja cortejar Soraia. Alfredo procura Inês.

Salve-se quem puder

Sábado, 15 de fevereiro

Luna/Fiona lembra de Téo. Dionice incentiva Bia a namorar Tarantino. Téo e Úrsula discutem. Tammy seduz Tarantino no vestiário do ginásio. Dominique elogia Renzo por seu trabalho. Alan apresenta Kyra/Cleyde, a nova babá das crianças, para Petra.

Segunda-feira, 17 de fevereiro

Téo descobre os riscos que corre se fizer cirurgia e fica furioso com sua família por ter omitido a verdade. Ao atravessar a rua com Zezinho, Alexia vê Renzo em São Paulo. Luna/Fiona acode Téo, ao vê-lo cair da escada do Empório.

Terça-feira, 18 de fevereiro

Bel diz a Edgar que está gostando de Zezinho. Zezinho sente ciúmes de Alexia/Josimara. Rafael comenta com Renzo que está tendo prejuízo com a Labrador. Bia evita Tarantino. Alexia pede ajuda às amigas para investigar Renzo.

Quarta-feira, 19 de fevereiro

Agnes incentiva Bia a viver normalmente com o marca-passo. O médico aconselha Téo a fazer a cirurgia na coluna, mas o rapaz tem medo dos riscos. Vicky teme que Helena não goste de ver Luna/Fiona trabalhando no restaurante e pede para a amiga se esconder.

Quinta-feira, 20 de fevereiro

Graziela se preocupa com a obsessão de Petra por Alan. Juan manda notícias de Mário para Luna. Queen e Mosquito tramam contra Kyra/Cleyde. Zezinho flagra Luna/Fiona conversando com Juan pelo computador. Alan tenta salvar Kyra/Cleyde das armações de seus filhos.

Sexta-feira, 21 de fevereiro

Kyra tem receio de que Rafael a esqueça e volte para Renatinha. Verônica elogia a competência de Micaela. Zezinho avisa a Luna/Fiona que ela terá de deixar o Programa de Proteção. Alexia/Josimara e Kyra/Cleyde veem quando Renzo e Dominique se aproximam da entrada do clube.

Sábado, 22 de fevereiro

Luna/Fiona volta para a casa e conta para as amigas sobre o novo emprego. Alexia conta que ela e Kyra conseguiram uma cópia da identidade de Renzo para Zezinho informar à Polícia Federal. Zezinho se declara para Alexia/Josimara.

Amor de mãe

Sábado, 15 de fevereiro

Lurdes descobre que Elias não é Domênico, e todos se compadecem. Lídia toma conhecimento da ficha policial de Tales e expulsa o rapaz de sua casa. Tales chantageia Lídia. Betina admira a dança de Marina. Elias afirma à mãe que Ryan gravará uma música dele.

Segunda-feira, 17 de fevereiro

Álvaro faz uma proposta a Belizário. Lídia comenta com Raul sobre a situação financeira de Vitória. Érica confronta Raul ao vê-lo com Vitória. Lídia e Vitória se ajudam. Lídia registra a extorsão de Tales. Betina confronta Álvaro.

Terça-feira, 18 de fevereiro

Lídia, Vitória e Jane enfrentam Tales. Leila e Magno pensam em ter um novo bebê para curar Brenda. Davi conta a Raul e Vitória que Betina é irmã de Álvaro. Betina revela a Magno que não foi ele quem matou Genilson.

Quarta-feira, 19 de fevereiro

Lurdes repreende o comportamento de Januário. Matias e Miranda ficam juntos novamente. Thelma confirma sua gravidez do bebê de Camila e Danilo. Jane afirma a Thelma que ela precisa aceitar o fato de que Danilo é adotado, e Durval ouve.

Quinta-feira, 20 de fevereiro

Lurdes pede que Januário descubra notícias de sua mãe. Manipulada por Álvaro, Nicete pede que Betina não confronte o irmão. Chega o dia da disputa de Raul e Álvaro pela presidência da PWA. Betina hesita em escolher o novo presidente da empresa.

Sexta-feira, 21 de fevereiro

Érica arma para desmascarar Elias, e Ryan se revolta contra o rapaz. Penha e Leila discutem e acabam se agredindo. Sílvia pede perdão a Lurdes pelos erros de Elias. Natália afirma a Thelma que Durval é apaixonado por ela. Álvaro contrata Penha para atentar contra Raul.

Sábado, 22 de fevereiro

Thelma procura Durval. Sandro, Vitória e Davi apoiam Raul. Davi vê a motocicleta do atirador de elite e desconfia. Raul inicia seu discurso e é confrontado pelo atirador. Álvaro defende Raul e acaba atingido por um tiro.