Resumo semanal das novelas de 10 a 17 de agosto de 2019

Órfãos da terra

Sábado, 10 de agosto

Jamil se desespera ao saber do risco sofrido por Laila. Almeidinha negocia com o dono da fábrica a libertação de todos que estão na confecção. Martin e Benjamin são obrigados a filmar a ação dos bandidos. Rania tenta convencer Dalila a desistir de atormentar Jamil e Laila, e pede para Fauze cuidar da neta. Elias se preocupa com Laila. Jamil surpreende a todos salva a vida de Laila.

Segunda-feira, 12 de agosto

Todos comemoram o resgate de Laila. Rania comenta com Miguel que desconfia de que o bebê de Dalila não seja de Jamil. Cibele pergunta a Camila sobre Valéria. Gabriel anuncia a Dalila que armou um flagrante para Almeidinha.

Terça-feira, 13 de agosto

Gabriel garante a Dalila que a denúncia contra Almeidinha será feita. Helena chega ao passeio, e Missade se irrita. Cibele sente a presença de Davi, e Benjamin e Martin se preocupam. Souza encontra as drogas plantadas por Gabriel e dá voz de prisão a Almeidinha.

Quarta-feira, 14 de agosto

Almeidinha afirma que foi vítima de uma armação e acusa Dalila de tê-lo prejudicado. Souza promete a Almeidinha que investigará seu caso. Benjamin se declara para Letícia e a beija. Rania, Laila e Jamil concluem que Dalila está mentindo sobre a paternidade do bebê.

Quinta-feira, 15 de agosto

Jamil e Laila pensam em como provar que o filho de Dalila é de outro homem. Latifa aceita se converter ao judaísmo e Abner comemora. Zuleika se desespera quando Almeidinha é transferido para uma prisão. Jamil e Hussein abordam Calpúrnia.

Sexta-feira, 16 de agosto

Jamil e Hussein checam o apartamento de Calpúrnia, de onde se vê a casa de Almeidinha. No laboratório, Laila percebe o nervosismo do biomédico Fernando. Ali, Sara, Faruq e Bóris apoiam Eva. Jamil apresenta as provas da inocência de Almeidinha para Evandro e Tomás.

Sábado, 17 de agosto

Laila confronta Fernando, que confessa ter adulterado o exame de DNA do bebê de Dalila. Benjamin grava a confissão de Fernando. Souza anuncia a Almeidinha que ele está livre. Jamil e Laila confrontam Dalila.

Bom Sucesso

Sábado, 10 de agosto

Marcos convence Silvana de que não é um bom momento para apresentá-la a Alberto. Nana hostiliza Paloma ao vê-la em sua casa. Eugênia não gosta de saber que Machado readmitiu Ramon. Nana fica magoada com a cumplicidade entre Sofia e Paloma.

Segunda-feira, 12 de agosto

Vicente incentiva Ramon a deixar Gabriela treinar no time. Marcos promete a Silvana que a Prado Monteiro editará seu livro. Silvana arma para Marcos e finge para os fotógrafos que o editor a pediu em casamento.

Terça-feira, 13 de agosto

Nana fica surpresa de saber que Paloma influenciou a decisão do pai. Diogo ameaça Gisele ao perceber que a amante armou para Nana flagrá-los juntos. Ramon não gosta de ver Paloma no carro de Marcos.

Quarta-feira, 14 de agosto

Paloma exige que Ramon confie nela para que os dois continuem juntos. Nana se surpreende com Diogo quando ele sugere que o casal tenha um filho. Marcos estranha ao ver Paloma e seu pai na quadra da escola de samba.

Quinta-feira, 15 de agosto

Nana fica preocupada ao saber que Alberto saiu com Paloma. Paloma samba com Alberto na cadeira de rodas, sob os aplausos de todos. Ramon sente ciúmes. Paloma e Leo evitam uma briga entre Ramon e Marcos. Ramon pede para conversar com Marcos e Alberto.

Sexta-feira, 16 de agosto

Alberto e Marcos aceitam as desculpas de Ramon. Nana diz ao pai que ele não está em condições de decidir sobre a própria vida. Nana conta a Ramon que Paloma e Marcos tiveram um caso. Ramon se depara com Francisca no meio dos bandidos e defende a professora.

Sábado, 17 de agosto

Antônio vê Ramon no carro com Francisca e tira conclusões equivocadas. Francisca se encanta por Ramon. Ramon discute com Paloma e diz que sabe sobre seu caso com Marcos. Silvana causa constrangimento ao invadir a sala da diretoria onde estão Alberto e Paloma.

A dona do pedaço

Sábado, 10 de agosto

Maria da Paz defende Amadeu. Adão tem um ataque cardíaco e não resiste. Rael insiste em resgatar sua arma. Amadeu e Maria selam seu acordo de paz. Rael afirma que Jô tem o sangue dos Matheus e oferece ajuda para a prima. A mando de Jô, Rael ateia fogo no depósito da fábrica de Maria da Paz.

Segunda-feira, 12 de agosto

Maria da Paz se desespera ao saber do incêndio no depósito da fábrica. Jô confessa a Régis que foi ela quem encomendou o incêndio. Lucas lê a mensagem de Jardel sobre o relacionamento de Jô e Régis. Téo pede ajuda a Rock para descobrir os segredos de Jô.

Terça-feira, 13 de agosto

Jô volta para casa e Evelina desconfia. Maria da Paz e Amadeu falam sobre seus sentimentos. Rock afirma a Téo que Jô mente para ele. Lyris e Rael ficam juntos. Márcio informa a Maria que ela não tem como pagar seu empréstimo. Jô sugere que Maria passe a fábrica para seu nome.

Quarta-feira, 14 de agosto

Régis e Evelina temem que Maria da Paz tenha se precipitado ao passar a fábrica para o nome de Jô. Abel tem uma desconfiança sobre Britney. Zé Hélio e Rock ajudam Téo a acessar o celular de Jô. Rock descobre que Jô tem um relacionamento com Régis.

Quinta-feira, 15 de agosto

Rock afirma a Zé Hélio que precisa contar a Maria da Paz sobre Jô e Régis. Jô se incomoda com o afastamento de Régis. Gilda vai ao médico e confessa a Amadeu que mentiu sobre seu estado de saúde. Otávio e Agno se unem contra Fabiana. Rock procura Maria da Paz.

Sexta-feira, 16 de agosto

Rock alerta Maria da Paz sobre Jô, mas a empresária expulsa o rapaz de sua confeitaria. Zé Hélio aconselha Rock a pedir ajuda a Téo para contar a Maria a verdade sobre Régis e Jô. Rock revela a Téo sobre o Jô e Régis, e o fotógrafo pensa em se vingar. Téo e Rock falam com Maria da Paz.

Sábado, 17 de agosto

Téo passa mal e não consegue revelar a verdade sobre Jô para Maria da Paz. Maria da Paz confessa a Marlene que teme descobrir a verdade sobre Jô. Otávio se desespera ao ver Sabrina em sua casa com Vivi, e Fabiana o enfrenta. Jô exige que Régis a encontre em seu quarto.