Resumo das novelas

Gabriel escolhe três novos guardiães

Nesta semana em “O sétimo guardião”, depois da morte misteriosa de Machado (Milhem Cortaz), outras pessoas serão liquidadas pelo assassino misterioso de Serro Azul. Feliciano (Leopoldo Pacheco) e Milu (Zezé Polessa) serão as próximas vítimas do criminoso que prometeu acabar com os guardiães. Com a Irmandade desfalcada, Gabriel vai escolher novos guardiães para completar o grupo.

Órfãos da terra

Sábado, 13 de abril

Hussein e Soraia sofrem por seu amor impossível. Abner garante a Bruno que não gostou de Sara. Laila revela a Elias sobre o bebê, e o pai expulsa a filha de sua família. Laila pede abrigo a Marie. Sara engana Ali sobre o local onde mora. Bruno deixa a casa de Valéria.

Segunda-feira, 15 de abril

Missade não aceita falar com Jamil, que invade a casa de Rania à procura de Laila. Bruno tenta beijar Laila durante almoço. Aziz ameaça Hussein. Jamil conta a Zuleika por que veio para o Brasil. Ester convida Bóris e a família para jantar em sua casa.

Terça-feira, 16 de abril

Laila conta sobre sua gravidez para Jamil, antes que ele possa revelar a verdade sobre sua vida. Aziz manda Youssef levar Laila e Jamil a seu encontro. Bóris avisa à família do convite de Ester. Ester manda Bruno sair de sua casa durante o jantar. Sara se diverte ao ver o estado de Abner.

Quarta-feira, 17 de abril

Aziz recebe o telefonema de Jamil e finge que está tudo bem entre eles. Youssef chega ao Brasil. Abner reclama dos serviços pedidos por Sara na floricultura. Laila não acredita quando Benjamin mostra a foto de Jamil com Aziz. Laila confronta Jamil sobre Aziz.

Quinta-feira, 18 de abril

Soraia não consegue falar com Hussein sobre a ida de Youssef para o Brasil. Sara se desespera quando ouve Ali recriminar Jamil por ter mentido para a namorada. Jamil recebe a medida protetiva para não se aproximar de Laila. Youssef avisa a Aziz que iniciará seu plano contra Laila e Jamil.

Sexta-feira, 19 de abril

Sara se esconde ao ver Boris chegar com Mamede à casa de chá. Aziz flagra Soraia indo ao encontro de Hussein. Dalila ajuda Hussein a fugir da mansão. Aziz conta para a filha que Jamil se envolveu com Laila. Bruno tenta beijar Laila. Valéria pede para Bruno voltar para casa. Hussein avisa a Jamil da presença de Youssef no Brasil.

Sábado, 20 de abril

Abner ouve a conversa de Sara e Ali. Jamil avisa a Zuleika que Youssef capturou Laila. Laila e Padre Zoran são dopados, e Youssef liga para Aziz. Cibele avisa à família do sequestro da prima. Bruno deixa seu carro para ser vendido na oficina onde Elias trabalha. Youssef liga para Jamil e ameaça a vida de Laila.

Verão 90

Sábado, 13 de abril

Patrick comenta com Gisela que ficou feliz com a presença dela no show. Janaína demonstra preocupação com o plano de João de usar pseudônimo e trabalhar na PopTV. Vanessa acorda com o rosto inchado. Gisela e Patrick se beijam. Janaína sugere que Janice atue como figurinista para cuidar do visual de Manu no programa. Lidiane aparece de surpresa na gravação do piloto.

Segunda-feira, 15 de abril

Galdino diz a Vanessa que tinha pó de mico na roupa e a VJ conclui que foi Manu.Patrick come o doce de leite para ter coragem de se apresentar sem máscara na Galeria. Vanessa tem uma reação alérgica e acorda com o rosto inchado. Gisela e Patrick se beijam. Lidiane aparece de surpresa na gravação do piloto do programa.

Terça-feira, 16 de abril

Mercedes fica irritada ao ver que o restaurante de Janaína foi elogiado na coluna de Vinícius.Vanessa fica furiosa quando Jerônimo avisa que Dandara e Ticiano irão substituí-la no Disque PopTV. Madá prevê o sucesso de Manu ao olhar para a mandala de sua loja. Herculano aprova o resultado do teste de Manu, que é observada de longe por João.

Quarta-feira , 17 de abril

Ticiano diz a Dandara que o falso namoro deles ajuda no sucesso da dupla. Quinzinho avalia os pilotos do concurso com os diretores da PopTV, e a proposta de Jerônimo não causa muito impacto. Jerônimo fica surpreso quando Herculano chega com Manu à sala de reunião, da emissora. Ele pede a Quinzinho para apresentar seu piloto.

Quinta-feira, 18 de abril

Janaína recebe um convite para um chá beneficente na casa de Mercedes. Mercedes fica furiosa com o sucesso de Janaína durante o evento que acontece na sua cobertura. Mercedes escuta Isadora contar a Tânia que Gisela está namorando Patrick. Mercedes vai à Galeria Sibéria.

Sexta-feira, 19 de abril

A estreia do programa No Fusca com Manu é um sucesso. Larissa fica constrangida com sua despedida de solteira idealizada por Vanessa. Madá interpreta a visão que teve com Larissa. Na sua despedida de solteira, Larissa é desafiada a beijar o primeiro homem que surgir em seu caminho, e acaba se deparando com Diego.

Sábado, 20 de abril

Larissa diz a Quinzinho que ama outra pessoa e se declara para Diego. Quinzinho vai até Angra dos Reis atrás de Dandara. Lidiane recebe uma pulseira enviada pelo admirador secreto.Quinzinho pede perdão a Dandara. Dandara surpreende os convidados ao entrar na Igreja no lugar de Larissa como noiva de Quinzinho.

O sétimo guardião

Sábado, 13 de abril

Ondina confronta Sampaio e Olavo. Olavo exige que Sampaio investigue sobre os assassinatos em Serro Azul. Valentina, Judith e Marcos Paulo se preparam para receber Gabriel no casarão. Nicolau ouve quando Afrodite comenta sobre o bebê. Luz aceita se unir a Valentina para proteger Gabriel.

Segunda-feira, 15 de abril

Nicolau se irrita com o interesse de Patrício em Bebeto. Lourdes Maria flagra Rivalda na casa de Geandro. Mirtes ouve quando Stefânia parabeniza Adamastor por ser o doador de Stella. Ondina se emociona com Stefânia. Sampaio procura Murilo no casarão.

Terça-feira, 16 de abril

Murilo disfarça a preocupação quando Sampaio diz que convocará Judith para depor. Sóstenes estranha o nervosismo de Luz ao falar sobre Gabriel. Ondina se embriaga e comenta sobre sua filha com Adamastor. Luz sonha com Léon, e ajuda Gabriel a despertar do coma.

Quarta-feira, 17 de abril

Eurico volta para casa e Marilda finge estar dormindo. Valentina entra escondida no quarto e Murilo não percebe. Laura vê Sampaio chegar de madrugada e o leva para seu quarto. Padre Ramiro e Maltoni ouvem os gritos de Elisa e descobrem que Milu desapareceu.

Quinta-feira, 18 de abril

Sampaio vai com os guardiães para a delegacia. Luz desiste de contar para Júnior que foi ao casarão. Marilda confronta Eurico sobre as mortes dos guardiães e o sumiço de Milu. Lourdes Maria consegue falar com Olavo. Murilo encontra o corpo de Milu e avisa a Ondina.

Sexta-feira, 19 de abril

Rivalda conta para Geandro que vai para os Estados Unidos. Olavo arruma um emprego para Lourdes Maria em São Paulo. Adamastor tenta falar com Ondina. Murilo se apresenta na delegacia. Luz conta para Júnior que tirou Gabriel do coma.

Sábado, 20 de abril

Rivalda manipula Nicolau contra Diana. Murilo avisa aos guardiães que tentará marcar uma reunião com Gabriel. Elisa e Maltoni têm sua primeira noite de amor. Afrodite passa mal e expulsa o ex-marido de casa. Ondina conta para Murilo como perdeu sua filha, e ele acredita que pode encontrar a moça.