Resumo das novelas dos dias 25 e 26 de fevereiro

Guga interroga Leila sobre Rui e Rita

Nesta terça-feira em Malhação, Lígia afirma que a polícia vigiará os passos de Rui. Regina diz que guarda ressentimentos de Max. Guga interroga Leila sobre Rui e Rita. Carla pede ajuda a Marco para acionar seus contatos na polícia.

Malhação

Terça-feira, 25 de fevereiro

Joaquim não apoia Lígia nas questões sobre a guarda de Nina. Rui diz a Filipe que descobrirá o que aconteceu com Rita. Fafi confessa seu amor por Henrique. Thiago e Jaqueline encontram um homem que diz ter visto Rita. Leila procura Filipe.

Quarta-feira, 26 de fevereiro

Guga se preocupa com o envolvimento de Serginho nos negócios de Max. Regina pede que Max deixe sua casa. Lígia se preocupa com a saúde de Filipe. Max pede abrigo a Serginho. Rugieri diz a Marco que tem notícias de Rita.

Éramos seis

Terça-feira, 25 de fevereiro

Karine tranquiliza Julinho e diz que apoia seu namoro com Soraia. Lili desconfia quando Soraia anuncia que ela receberá uma carta de Julinho. Alfredo foge do acampamento, e Osório registra. Assad surpreende a todos e diz que Elias deseja cortejar Soraia. Alfredo procura Inês.

Quarta-feira, 26 de fevereiro

Felício propõe passar a noite com Isabel. Alfredo e Inês ficam juntos novamente. Clotilde encontra Afonso e o leva até Lola. Afonso garante a Lola que Shirley está tramando contra os dois. Soraia afirma a Lili que está com Julinho. Afonso e Lola se beijam.

Amor de mãe

Terça-feira, 25 de fevereiro

Álvaro anuncia, durante uma reportagem, que se dedicará a uma fundação em seu nome. Sandro afirma a Raul que Álvaro está tramando um plano. Raul se magoa com Vitória. Lurdes chega em Malaquitas, e os irmãos de Jandir a observam.

Quarta-feira, 26 de fevereiro

Danilo desconfia ao ler anotações antigas de Thelma sobre seu passado. Miranda aceita se casar com Matias novamente. Davi descobre que Vitória pegou dinheiro emprestado com Penha. Lurdes enfrenta os irmãos de Jandir.

SBT

As aventuras de Poliana

Terça-feira, 25 de fevereiro

Luisa conta para Cláudia e Joana sobre o beijo com OTTO. Raquel encontra Jerry e Carla conversando na rua e estranha a aproximação entre os dois. João e Bento levam o trabalho para o pessoal e acabam discutindo na aula.

Quarta-feira, 26 de fevereiro

Lindomar recebe as contas de casa e teme que não consiga pagar. Vini informa Durval sobre uma diferença no caixa da padaria, e eles suspeitam de Mosquito. Mirela encontra uma capa preta no quarto de Luca.

Cúmplices de um resgate

Terça-feira, 25 de fevereiro

Meire se arruma para conhecer um novo pretendente que Dinho conseguiu, mas se trata de um homem muito idoso, que fica falando de sua falecida esposa, o que irrita Meire. Clara vê Luiz sair à noite e se pergunta aonde foi o esposo.

Quarta-feira, 26 de fevereiro

Rebeca aconselha Clara a falar com Luiz. Fiorina percebe que cometeu um erro com Giuseppe e vai conversar com o marido. Os dois fazem as pazes. Investigadores da polícia vão até o vilarejo atrás de Joel.

RECORD

Amor sem igual

Terça-feira, 25 de fevereiro

Miguel janta uma torta de legumes. Maria Antônia fala da visita do Leandro. Miguel estranha. Olympia liga para Ramiro e pergunta se ele irá para a reinauguração do Mademoiselle e Ramiro diz que não sabia do evento. Ramiro encara Tobias com raiva.

Quarta-feira, 26 de fevereiro

Pedro cumprimenta Fernanda e lhe dá um beijo. Fernanda mostra a joia que ganhou do pai. Poderosa pede que Furacão torça por ela. Furacão pede que Poderosa deixe seu noivo fora das suas armações.

O rico e Lázaro

Terça-feira, 25 de fevereiro

Rabe-Sáris dá voz de prisão a Zabaia. Daniel fala sobre Deus com Evil-Merodaque. Sammu-Ramat pede ajuda aos deuses para calar Zabaia. Hurzabum diz que receberá a visita de Shag-Shag.

Quarta-feira, 26 de fevereiro

Aspenaz tenta confortar Darice. Zac fala com os irmãos sobre o envolvimento de Rabe-Sáris com o comércio clandestino de cerveja. Dana se lembra do pedido de casamento feito por Absalom. Ebede-Meleque avisa que Rabe-Sáris está procurando por Sammu-Ramat.