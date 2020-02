Resumo das novelas do dia 7 de fevereiro de 2020

Após levar tiro, Carlos morre no hospital

Em “Éramos seis”, Lola decide ir até o hospital atrás de Carlos. Alfredo se revolta com o estado do irmão. Inês tem um mau pressentimento, e Afonso ampara a filha. Lola pede que Alfredo avise a Julinho e Inês sobre o estado de Carlos. Carlos passa mal, e os médicos o acodem. Todos descobrem que Carlos foi atingido, e Adelaide, Afonso e Inês seguem para o hospital. Adelaide conforta Alfredo, que se culpa pelo estado do irmão. Carlos se despede de Lola, Isabel e Alfredo, e pede que o irmão prometa cuidar da sua família. Inês chega ao hospital. Carlos não resiste e morre.

Malhação

Andressa se surpreende ao ver Henrique com Fafi. Diana e Marquinhos vencem o debate sobre os livros na escola. Mariliz se revolta contra a decisão de Milena, e Daniel enfrenta a mãe. Lara se recusa a confessar seus erros para o juiz e ameaça Lígia. Henrique provoca Andressa e comemora o sucesso do plano de Fafi. Jaqueline, Anjinha e Fafi estimulam a reflexão dos alunos sobre a proibição dos livros. Marco é preso, e Carla e Thiago se desesperam. Rafa e Cléber avisam a Anjinha que Marco foi preso.

Salve-se quem puder

Tarantino consola Bia. Alexia/Josimara pensa em trabalhar como secretária na empresa de Rafael, e sugere que Kyra/Cleyde seja babá dos filhos de Alan. Alexia/Josimara pontua que Luana/Fiona não é conhecida no Brasil e, por isso, não precisará se esconder de ninguém. Graziela pede a Alan para contar a Ignácio sobre a suposta morte de Alexia. Bia revela a Tarantino que a família não sabe que ela está treinando. Luna/Fiona consegue avisar a Juan que está viva. Micaela diz a Verônica que não tem a confiança de Hugo. Helena fica sabendo da possibilidade de Téo ficar paraplégico. Téo diz à madrasta que perdeu a corrente dada por ela. Luna/Fiona pensa em procurar Helena quando chegar a São Paulo. Zezinho e Ermelinda percebem que as meninas fugiram.

Amor de mãe

Lurdes apoia Érica, que sofre com o fim do namoro com Raul. Sandro questiona Raul sobre Vitória. Leila manipula Magno, que a pede em namoro. Sandro conta para Vitória que Raul se separou. Orientado por Lucas, Nuno sonda Danilo sobre o restaurante de Thelma. Marina desabafa com Betina, que a leva para as aulas de dança de Durval. Danilo incentiva Thelma a vender o restaurante para Nuno, sem saber que o verdadeiro comprador é Álvaro. Lurdes repreende o comportamento de Ryan. Magno comenta com Leila que deseja descobrir quem o denunciou para a polícia. Álvaro dispensa Estela. Nuno entrega o contrato do restaurante de Thelma para Álvaro. Raul e Vitória se beijam. Lurdes descobre que Eunice é irmã de Kátia.

SBT

As aventuras de Poliana

Falcão e Zóio assistem o vídeo do CLP e vêem Mosquito. Raquel desabafa com sua mãe. Yasmin, Gael e Benício sentem ciúmes do irmão e Durval aconselha as crianças. Waldisney pede para Jeff não contar nada sobre seu passado para Nancy. Mário inventa uma desculpa para os pais por não ter feito a prova. Guilherme briga com Roger devido a maneira que o pai trata o amigo no trabalho. Jeff conta para Waldisney sobre as fotos que estavam no pen drive de Pendleton e os dois levantam algumas hipóteses suspeitas. Mirela não consegue recuperar suas contas nas redes sociais. Sérgio e Joana conversam sobre o comportamento de Mário.

Cúmplices de um resgate

Meire consegue afastar Navarro e Dinho fica contente. Lola pede para Felipe lhe ajudar a descobrir se sabe tocar algum instrumento para entrar na banda. O plano sobre as falhas nas peças da confecção do Sonho e Retalhos de Safira dá certo. Safira vai atrás de Otávio e diz que Rebeca fez as peças erradas de propósito para prejudicar a empresa. Já Rebeca acha que Otávio fez isso por estarem separados e decide ir até a On-Enterprise tirar satisfação. Luiz decide medicar o cavalo do haras para que ele não seja sacrificado. O padre começa os exercícios vocais com Isabela. Helena chora e conta para Nina que Fausto lhe roubou.

RECORD

Amor sem igual

Tobias se recusa a conversar com Fernanda sobre seu passado. Cindy vai até a casa de idosos para ter aula de dança. Carmem escuta ela dizer que trabalha para Olympia. Tobias se anima ao saber da reinauguração do Mademoiselle Olympia Night Club. Fernanda recusa o convite de Beto. Poderosa volta a trabalhar com Miguel no Mercadão. Antônio Júnior pega carona com caminhoneiro. Zenaide sente falta do filho. Hugo não consegue dizer a verdade para Maria Antônia. Fernanda defende Fabiana. Tobias arma para separar a irmã de José Antônio. Tobias se oferece para buscar os exames dos jovens atletas, mas Ramiro avisa que seu motorista já buscou. O milionário se prepara para ver o resultado dos exames.

O rico e Lázaro

Nebuzaradã e Sammu-Ramat comemoram. Fassur descobre que os filhos de Elga seguiram a prostituta. Arioque reencontra Shag-Shag. Rebeca vai até o palácio para dizer toda a verdade para Asher. Joana se recorda do reencontro com o grande amor. Rebeca diz que Joana sempre amou Asher. Dana diz para Joana manter a fé. Rebeca pede para Asher não desistir de Joana. Shamiran diz que Evil-Merodaque deve manter a força para enfrentar Nebuzaradã. Arioque tenta ajudar Shag-Shag. Daniel cuida de seu bebê. Joana diz para Matias valorizar Gadise. Rebeca chega e diz que falou com Asher. Matias surpreende a todos ao dizer que prefere repudiar Gadise.