Resumo das novelas do dia 7 de agosto de 2019

Abner descobre falsa gravidez de Latifa

Em “Órfãos da terra”, Laila explica a Hussein por que está separada de Jamil. Benjamin se encontra com Letícia. Helena e Elias discutem. Amin leva Jamil ao encontro de Dalila, que o avisa de seu jantar. Hussein decide ir com Laila ao jantar de Dalila. Dalila ameaça Jamil. Rania tenta acalmar Cibele. Letícia estranha o comportamento de Benjamin. Ester descobre a falsa gravidez de Latifa e conta para Abner. Bóris encontra Mamede na rua. Omar embriaga Eva. Elias pensa em Missade. Jamil humilha Dalila durante o jantar e sai de casa. Almeidinha flagra Dalila ameaçando Jamil.

Malhação

Góes exige que Anjinha mande um recado a Marco. Carla propõe noivado a Madureira. Serginho questiona Guga sobre o preconceito de sua família. Lígia revela a Carol que ela precisa de uma cirurgia. Daniel confessa para Madureira que gosta de Milena. Peixoto cerca Góes. Marco confessa a Neide que ainda gosta de Carla. Guga revela seu segredo a Meg e Beto. Filipe diz a Rita que Lígia retirou a ordem de restrição contra ela.

Bom Sucesso

Alberto comenta com Sofia que Paloma o fez refletir. Machado avisa a Vicente que Ramon será demitido, caso não aceite o filho de volta na equipe. Diogo consegue o endereço de Paloma. Jeniffer pega o caderno de Alice e descobre sobre seu sentimento por Luan. Alice briga com Jeniffer e Lorena. Paloma fica sabendo que Ramon perdeu o emprego. Paloma avisa a Diogo que não está à venda, quando ele oferece dinheiro para ela encontrar Alberto. Alberto pergunta a Diogo por Paloma.

A dona do pedaço

Jô resgata a bolsa com o dinheiro que havia dado a Jardel. Régis pede perdão a Maria e afirma que se livrará de seu vício. Camilo é acionado para investigar o caso da morte de Jardel. Camilo anuncia a Lucas a morte de Jardel e interroga o rapaz. Maria da Paz e Ellen descobrem sobre a morte de Jardel e Camilo acredita que o mordomo foi assassinado. Vivi confronta Otávio e exige que o pai respeite Beatriz. Fabiana apoia Vivi. Rock ajuda Leandro a lutar. Agno dá dinheiro para Leandro comer. Rock pede que Chico lhe ajude a conseguir lutas. Otávio termina o relacionamento com Sabrina. Evelina questiona Jô sobre seu depoimento para Camilo.

SBT

As aventuras de Poliana

Guilherme está empenhado em descobrir a identidade da Dark Lady, sua oponente no jogo. Pendleton continua a trabalhar para dar vida a seu projeto. Sergio fica ansioso para o lançamento do Vetherna em VR. Eric tenta boicotar a relação de Hugo e Paola. Brenda e Raquel ficam cada vez mais próximas. Débora descobre a mentira de Salvador. No colégio, os alunos se preparam para realizar o provão. Raquel briga com Mirela, e diz que cansou de ser a amiga boazinha. Se passando por entregador, Mosquito invade a casa de Pendleton. Salvador confessa sua mentira a Marcelo. Waldisney invade a casa de Pendleton, mas é pego por ele.

Cúmplices de um resgate

O padre pede que Augusto não se aproxime da sobrinha. O “fantasma de Isabela” aparece para Regina e pergunta sobre Marina. Regina responde que se ela fosse um fantasma de verdade saberia. Isabela foge e Regina manda seus capangas revistarem a casa à procura da menina. Mateus desconfia que Téo esconde um segredo. O menino vai trabalhar na sapataria, mas Giuseppe e Nico impedem que ele fique lá e se encontre com “Antonella”. Navarro vai ao porão e, por pouco, não encontra Isabela.

Record

Topíssima

Taylor empurra Gabriela na ribanceira. Ela consegue se segurar. O vilão leva a melhor e também consegue empurrar Antonio. O taxista consegue segurar e tenta salvar a irmã. Taylor foge. Edevaldo se aproxima e salva Antonio e Gabriela. Exausto, Taylor começa a se sujar de lama para disfarçar-se. André se aproxima e é surpreendido pelo ataque do fugitivo. Eles começam a lutar. Mais distante, Pedro mira na direção deles.

Jezabel

Soldados entram na casa de Barzilai, mas fazem barulho e acordam o general. Adad e Barzilai se enfrentam, Baruch se junta ao pai e Queila entrega uma espada ao parceiro, facilitando um tenso combate. Sidônio, enfurecido, invade a casa de Obadias e diz que vai levar Joana. Adad é acuado e revela que seu mandante é Hannibal, para espanto da família de Queila.