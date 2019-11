Resumo das novelas do dia 5 de novembro de 2019

Marcos questiona os sentimentos de Paloma

Em “Bom Sucesso” Paloma diz para Ramon que os dois são livres. Patrick conta a Ramon qual o plano de Michelly para provocar ciúmes em Gabriela. Yuri é o novo gerente financeiro da Editora. Gisele avisa a Diogo que não quer mais saber dele, mas que ainda tem interesse no dinheiro da família de Alberto. Marcos questiona quais são os sentimentos de Paloma por ele.

Rede Globo

A Dona do Pedaço

Depois de desmaiar, Maria da Paz é levada para o hospital. Vivi marca um encontro com Ótavio. Camilo diz a Álvaro a prova que a polícia tem contra Josiane. Antero liberta Régis. Fabiana pede que Jô não a denuncie. Beatriz pede o divórcio a Otávio. Agno questiona Téo sobre a foto que incrimina Jô.

Malhação

Rita teme que Rui entre com um processo na Justiça. Guga fica irritado com Max durante a sessão de terapia. Marquinhos ouve conversa de Camelo, Raíssa, Jaqueline, Anjinho e Cléber, os estudantes estão combinando um protesto no shopping. Lígia pensa em conversar com Rita sobre Rui. Max tenta impedir Guga de ir ao protesto. Thiago vai à manifestação e Jaqueline comemora.

Éramos Seis

Alfredo é repreendido por Júlio. Lola critica Carlos por ter contato a verdade sobre Alfredo para o marido. Karine usa Soraia para se fazer de vítima para Assad. Alfredo diz a Isabel que não quer se casar. Alfredo conhece Marion e volta para casa embrigado. Lola ouve Carlos usando Júlio para criticar Alfredo.

SBT

As Aventuras de Poliana

Helô faz um discuros sobre o bullying e emociona todos os alunos. O segundo teste de DNA de Poliana fica pronto. Verônica pede para Branca voltar ao CLP e Arlete não aprova a ideia. Luisa busca Poliana mais cedo na escola e João fica desconfiado. Guilherme diz que sente falta de Raquel como namorada. Luisa tenta fugir com Poliana.

Cúmplices de um Resgate

Pedro vê Helena no zoológico pegando carona com Fausto e fica enciumado. Safira leva Priscila para fazer compras. Dinho larga a portaria e Meire fica enfurecida. Frederico faz uma festa de comemoração aos 50 anos da On-Enterprise. A sorveteria de Fiona fica lotada.

Record

Topíssima

Sophia leva um tiro de raspão de Pedro. André pede para o policial cessar fogo, mas Pedro mira em Antonio e atira novamente. O taxista consegue desviar e vai em direção ao carro. Antonio e Sophia conseguem entrar no carro e fogem. Os policias perseguem os dois. O taxista para o carro e se entrega. Sophia é presa. Pedro liga para Paulo Roberto e diz que Lara foi assassinada. Inês diz para Clementina que Sophia matou a própria mãe.