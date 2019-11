Resumo das novelas do dia 29 de novembro de 2019

Sinésio sofre um acidente

Em “Amor de mãe”, Kátia diz a Lurdes que Domênico está morto. Magno e os irmãos consolam Lurdes. Vitória conhece Tiago e se emociona. Lurdes acredita que Domênico está vivo, e Magno se preocupa. Érica pede demissão, e Raul se impressiona. Thelma assume para Lurdes que não contou a Danilo sobre sua doença. Thelma aconselha Lurdes a seguir procurando Domênico. Sinésio sofre um acidente. Érica e Raul saem juntos. Raul pede o divórcio, e Lídia tem uma crise. Betina beija Magno. Magno confessa a Lurdes sua paixão por Betina.

Malhação

Max se machuca, e Guga se sente culpado. Filipe e Rita fazem as pazes. Joaquim e Lara falam mal de Rita, e Lígia contemporiza. Nanda lamenta suas atitudes impulsivas, e Raíssa apoia a amiga. Lara provoca Rita. Nanda incentiva Cléber a fazer as pazes com Anjinha. Marco surpreende Carla e a pede em casamento. Guga sofre por causa de Max, e Serginho e Meg o apoiam. Meg comenta com Filipe que pensa em voltar para a casa de sua família. Lara pede que Leila separe Rita de Filipe. Rita conversa com Rui e seu advogado.

Éramos seis

Júlio briga com Alfredo, que pede ajuda a Afonso. Emília e Higino se surpreendem com o comportamento de Adelaide. Inês decide escrever para Afonso e Shirley discute com João. Adelaide sente falta de Justina. Uma moça se insinua para Zeca e Candoca comenta com Olga. Incentivados por Isabel e Lúcio, Julinho e Lili retomam o namoro. Karine garante a Soraia que a ajudará a chamar a atenção de Julinho. Carlos comenta com Marcelo sua desconfiança com Mabel. Josias questiona se Mabel sente vergonha de seu pai. Padre Venâncio repreende o ataque de ciúmes de Olga com Zeca. Durvalina alerta Lola para o estado de Júlio. Emília fecha negócio com Júlio. Shirley dá a carta de Carlos para Inês. Júlio passa mal.

Bom sucesso

Vera confessa a Alberto que percebeu ter usado o empresário para esquecer o ex-marido. Mario mostra a Alberto seu novo livro de poemas. Na terapia, Nana insinua que não quer mais ficar com Diogo. Marcos e Paloma declaram seu amor. Gabriela conta a Patrick que Vicente a procurou pedindo para os dois manterem a amizade. Lulu se oferece para ajudar Waguinho a voltar para a escola. Alberto passa mal e não percebe que Diogo pega sua bengala, deixando o empresário cair propositalmente.

SBT

As aventuras de Poliana

Ester volta para casa de Pendleton, e ele a proíbe de sair sem sua permissão. Marcelo conversa com sua mãe sobre sua situação com Luisa. Após encontra-lo, João começa a lembrar de alguns momentos que passou na roça com seu pai e teme que ele o leve de volta. Durante o jantar, Pendleton insiste na ideia de que a partir de agora ele, Luisa, Ester e Poliana são uma família. Iure tenta dar conselhos a Eric sobre como lidar com seu pai. Pendleton decide matricular Ester na Ruth Goulart. João conta a Marcelo que viu seu pai andando na rua. Brenda conta a Jeff sobre sua relação com seus amigos, e eles brigam. Sophie vai até a casa de Pendleton para perguntar sobre a manutenção de seu braço. Fernanda avisa a família que irá se mudar. Com medo de encontrar seu pai, João pede para Marcelo deixa-lo faltar na escola.

Cúmplices de um resgate

Na hora de sair, Ofélio se atrapalha e derruba escada abaixo o carrinho onde está Manuela. Regina aparece. Enquanto isso, no vilarejo, a banda «Manuela e Seus Amigos» já fazem os preparativos finais para o show. Marta reza após saber que Manuela havia sido sequestrada e que voltou parecendo ser outra menina. «Será que isso tem alguma coisa haver com a irmã gêmea roubada», se questiona Marta. Joaquim diz para André que pensa em se declarar para Manuela. Enquanto isso, Ofélio leva Manuela de carro para o vilarejo. A menina recebe uma mensagem de texto dizendo que já estão no coreto esperando a pequena. Raul liga para Otávio e diz que voltará pra o Brasil.

RECORD

Topíssima

Graça liga para Edevaldo e fica desconfiada. Pedro troca tiros com o marido de Inês e foge. Sophia liga para Graça e avisa que Pedro já sabe de tudo. Antonio persegue Pedro. O vilão tenta atropelar o taxista e foge. Pedro tenta ligar para Taylor, mas não consegue. O Mendigo vê um cartaz oferecendo recompensa por Trombada e decide leva-lo para sua casa. Sophia reencontra Antonio. Beatriz vai até a delegacia para falar com Paulo Roberto. Mão de Vaca vai buscar Minha Flor no hospital e revela a verdade sobre seu pai. Pedro chega a um hangar e mostra seu distintivo. Ele exige um helicóptero.

O rico e Lázaro

Dalila e Raquel conversam com os sábios hebreus sobre o ataque sofrido por Daniel. Larsa dá em cima de Naomi. Nitócris discute com Nabonido. Joana se desculpa com Zac. Shag-Shag beija Arioque. Zac lamenta por não terem encontrado o culpado pela morte de Chaim. Gadise revela para Matias que está grávida. Nabucodonosor fica preocupado com o estado de saúde de Daniel. O governador tem dificuldade para respirar. Mesaque tenta salvar a vida de Daniel.