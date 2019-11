Resumo das novelas do dia 27 de novembro de 2019

Fábio suspeita que Felipe tenha sido morto por um funcionário da Editora

Em “Bom sucesso”, Fábio afirma a Nana e Marcos que Felipe pode ter sido assassinado por um funcionário da Editora. Diogo ameaça processar Fábio. Mario diz a Marcos que resolveu apostar no relacionamento com Silvana. Thaíssa demonstra interesse em desvendar a morte de Felipe. Nana comenta com Alberto sobre a suspeita de Fábio. Fábio conta a Thaíssa, Jeff e Evelyn que Felipe lhe mandava e-mails sobre como os amigos da Editora o enganaram. Vera sugere que ela e Alberto fiquem juntos.

Malhação

Madureira aconselha Rui a esquecer de Rita. Max afirma a Regina que não aceitará Guga como ele é. Guga confronta Meg. Nanda diz a Rui que está apaixonada por ele. Rui declara a Nanda seu amor por Rita. Tatoo conta para Marco à suposta agressão de Cléber contra Anjinha. Rita e Jaqueline questionam Anjinha sobre Cléber. Thiago revela a Cléber que Tatoo espalhou a notícia de que ele agrediu Anjinha. Guga sofre com o abandono de Max. Filipe e Rita lamentam a discussão que tiveram. Lara conta a Lígia e Joaquim sobre o beijo de Rui em Rita. Marco pede para conversar com Cléber. Rui garante que ele e Rita criarão Nina juntos.

Éramos seis

Júlio disfarça seu estado para Lola e Carlos. Lola tranquiliza Genu quanto aos namoros de seus filhos. Emília se anima com a notícia de que Adelaide está chegando. Adelaide joga cartas com homens no navio. Alfredo ganha no jogo. Júlio pede que Almeida alerte Marion. Lola repreende Almeida ao vê-lo com Clotilde. Marion sofre com o recado de Júlio. Carlos e Mabel se beijam. Inês flagra Shirley mexendo em seus pertences. Marion seduz Alfredo.

Amor de mãe

Lurdes contrata Clóvis, e Ryan desconfia. Raul e Érica se insinuam um para o outro. Magno se sente culpado pelo estado de Nicete. Thelma passa mal durante uma briga com Sinésio, que não ajuda a irmã. Lurdes socorre Thelma novamente. Lídia volta para o Rio de Janeiro, deixando Érica com Raul. Lurdes repreende Magno por ter se aproximado de Dona Nicete. Vitória conhece Davi. Ryan anuncia a Lurdes que Clóvis encontrou Kátia.

SBT

Cúmplices de um resgate

Pedro aparece e consegue acalmar o cavalo e salvar Rebeca. Joaquim entrega para Manuela um envelope com uma letra de música, dentro dele, uma foto dos dois com a mensagem “Joela”. Regina conversa com Arthur e diz que queria um esboço na gravadora para ampliar o trabalho e sucesso da banda Cúmplices de Um Resgate. Omar é castigado por Joel e obrigado a fazer todas as tarefas do haras. A banda “Manuela e Seus Amigos” ensaia no coreto, enquanto Isabela apenas observa a parte instrumental.

As aventuras de Poliana

Com a insistência de Ruth com a dança de Eric, Paulo decide transferir seu filho do colégio. Nadine volta a trabalhar na O11O gerando a indignação dos funcionários. Guilherme e Raquel tem uma séria conversa sobre sua relação e decidem se devem retomar o namoro. Luisa dá uma volta com Ester e aproveita a oportunidade para fazer algumas perguntas para a menina. Raquel faz uma HQ inspirada em Gabi e Vini. Luisa confronta Débora e a questiona quanto à foto que tirou dela e Pendleton.

RECORD

Topíssima

André fica satisfeito com o posicionamento do advogado. Andrea não perdoa Fernando por tudo que ele fez. Sophia chega a sua suíte e reencontra Clementina. Ela fica triste ao lembrar-se de Lara. Lima fica apavorado ao saber que Paulo Roberto foi pego. Andrea explode de felicidade ao saber que a irmã foi solta. Bruno e Paulo Roberto trocam ofensas na cela. Sem Noção acaba contando para Dagoberto que Pedro é um dos traficantes do Veludo Azul.

O rico e Lázaro

Sadraque e Mesaque estranham a ausência de Daniel. Nabucodonosor questiona o atraso de Daniel no julgamento, mas manda trazerem a acusada. Mesaque começa a defendê-la. Evil, Amitis e Arioque também saem em defesa de Shag-Shag. Nicolau diz não se conformar com a falsa acusação. Tamir, Shamir e as gêmeas se mostram ansiosos. Tensa, Elga conversa sobre o julgamento com Zelfa. Hurzabum fica desesperado. Aspenaz vai até o quarto do governador para chamá-lo e se apavora ao vê-lo desacordado.