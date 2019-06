Resumo das novelas do dia 27 de junho de 2019

Jô ajuda Régis a roubar Maria da Paz

Em “A dona do pedaço”, Agno treina com Rock. Agno explica para Fabiana seu plano contra Otávio. Jô ajuda Régis a roubar Maria da Paz. Gilda pede para Lyris dar uma oportunidade de trabalho pra Rael. Régis pega o dinheiro do cofre de Maria da Paz. Vivi aconselha Jô a afastar Maria da Paz de Régis. Fabiana ouve uma conversa entre Vivi e Chiclete. Antero confirma que Eusébio é irmão de Juninho. Gilda avisa a Rael que vai arrumar um emprego para ele na construtora. Kim faz perguntas sobre Márcio e Silvia fica desconfiada. Jô se faz de vítima para Téo. Jenifer descobre que o cofre foi roubado. Régis pede Maria da Paz em casamento.

Malhação

Mari tenta convencer Rita a adotar André. Começa o festival de música do colégio. Madureira é frio ao falar com Carla. Dragão chama Nanda para ser vocalista de sua banda. Guga elogia Regina e Max fica contrariado. Mari diz a Rita que vai encontrar outra pessoa para ficar com André. Raíssa e Tatoo veem Nanda e Dragão se beijando. Rita tenta descobrir por que Mari quer dar seu filho para alguém conhecido adotar. Tatoo conta para Camelo sobre Nanda e ele se enfurece. Mari questiona Rita se realmente acredita que poderia ter dado uma vida boa para a filha.

Verão 90

Vanessa se incomoda com a troca de olhares entre Quinzinho e Dandara. Diego percebe a angústia de Larissa sobre sua mãe, e comenta com Janice. Moana tenta seduzir João, que deixa claro que os dois são apenas amigos. Mercedes é humilhada por Lidiane e Janaína. Manu tenta convencer João a participar do jantar que Lidiane promoverá para a família, com a presença de Quinzão. Larissa consegue resgatar o objeto desejado por sua mãe com Madá. Filipa não aceita o conselho de Larissa para entregar as joias à Polícia e pede à filha que negocie a venda das mesmas.

Órfãos da terra

Dalila se preocupa ao saber que Jamil foi atacado durante a invasão e Paul se irrita. Almeidinha fica cismado com a história de Miguel. Camila tenta falar com o pai sobre as dívidas, mas ele desconversa. Latifa tenta amedrontar Muna. Ester se preocupa com Abner. Almeidinha teme que não possa ajudar Miguel. Paul faz exigências para emprestar dinheiro a Miguel. Jamil desconfia que Miguel esteja com dívidas de jogo. Teresa conta a Bruno sobre seu novo trabalho. Norberto se incomoda ao ver Valéria se insinuar para um rapaz na boate. Laila teme pela segurança de Raduan. Fauze tenta conseguir dinheiro com Paul para ajudar Santinha. Robson sequestra Arthurzinho e Dalila fica satisfeita.

SBT

As aventuras de Poliana

Yasmin e Filipa se encontram enquanto fazem compras. Pendleton teme que ainda existam cópias das fotos tiradas por Ciro. Yasmin e Filipa retomam a amizade. Débora conta sobre sua mãe para Poliana. Mirela diz aos pais que não pensa em voltar para o interior. A conversa de João, Zóio e Mosquito é interrompida pela polícia. Os delinquentes fogem, e João é obrigado a responder algumas perguntas aos policiais. Em sua casa, Poliana prepara uma apresentação de balé para Débora, mas a professora chateia a garota com sua resposta. Sergio e Joana contam a Luigi e Mario sobre a proibição estipulada pela O11O. Claudia também conta a nova regra para Yasmin. Os policiais escoltam João até sua casa, e contam o ocorrido para Marcelo, que exige explicações do garoto.

Cúmplices de um resgate

Manuela e Isabela trocam de lugar para a gravação do videoclipe. Antes do início da filmagem, Geraldo manda Priscila ter o mesmo destaque de Isabela. Ofélio manda mensagens para o celular de Felipe avisando o que está acontecendo. Joel vai até a clínica veterinária perguntar qual a resposta de Helena para sua proposta de trabalho. Manuela e Isabela destrocam de lugar. As crianças pensam em desmascarar Regina na gravadora. Priscila escuta Isabela falando com uma menina misteriosa no banheiro e conta para Regina. A vilã vai até o local e encontra Isabela e Manuela juntas. Julia conta para os cúmplices que Regina pegou as duas. Regina entrega Isabela para Geraldo. Os capangas dizem que irão entrar na sala onde Marina está com Ofélio.

RECORD

Topíssima

Paulo Roberto fica furioso ao saber que Sophia contratou o mesmo advogado de Antonio. Zeca pede para falar com Jandira. Mariinha é surpreendida com a chegada de Carlos. Beatriz se irrita com Vitor. Na delegacia, todos falam ao mesmo tempo. Vitor mente e fala mal de Rafael. Beatriz começa a acreditar na encenação do rapaz. Bruno exige que Antonio e Sophia sejam liberados. André da voz de prisão à Lara por suborno.

Jezabel

Queila comemora com Baruch. Barzilai diz a Levi que precisa que ele vá ao palácio com ele pois será integrado ao exército. Acabe diz à Aisha que decidiu se separar de Jezabel e ela se surpreende. Tadeu diz à Hannah que vai partir para Samaria e ela fica contrariada. Acabe conversa com Barzilai sobre querer devolver Jezabel para o seu pai. Jezabel entra na hora e pergunta se o rei pretende mandar a mãe do herdeiro do trono de Samaria embora.