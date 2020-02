Resumo das novelas do dia 27 de fevereiro de 2020

Afonso sofre um acidente na estrada

Em “Éramos seis”, Afonso sofre um acidente na estrada. Adelaide alerta Inês sobre Alfredo. Julinho conversa com Assad e pede uma chance para fazer Soraia feliz. Lili agradece o apoio de Marcelo. Zeca resgata Juvenal, que consegue fugir. Assad permite que Julinho corteje Soraia. Lola conta sobre Afonso, e Durvalina provoca Shirley. Alfredo e Nero descobrem que Osório é um traidor. Lúcio é atingido por um tiro, e Alfredo se desespera.

Malhação

Rugieri revela a Marco que Rita está morta. Carla se desespera ao receber a notícia de Marco sobre Rita. Max tenta convencer Serginho de montar seu negócio de quentinhas. Todos se chocam com a notícia de que Rita pode estar morta. Max pede para reatar com Regina, que expulsa o ex-marido de sua casa. Filipe faz o reconhecimento do corpo e afirma que a menina morta não é Rita. Lígia desabafa com César sua preocupação com Filipe. Filipe questiona Thiago sobre as ligações de Rita para Tadeu.

Salve-se quem puder

Alexia/Josimara sente ciúmes de Zezinho. Renzo insiste para Rafael aceitá-lo como sócio. Dominique ameaça Lúcia. Zezinho se arrepende de ter beijado Bel. Ermelinda aconselha Luna/Fiona a não voltar à casa de Helena e Téo. Micaela aceita entrevistar os primos de Verônica para trabalhar no restaurante, sem saber que a falsa amiga tem planos de vingança. Renzo e Rafael celebram a nova sociedade. Petra diz a Queen e Mosquito que Alan está interessado em Kyra/Cleyde. Alexia diz a Kyra que Petra deve ter intrigado os filhos de Alan contra a amiga. Rafael fica surpreso quando Alexia/Josimara afirma que ele conseguirá falar com Kyra.

Amor de mãe

Durval afirma a Danilo que não revelará outro segredo de Thelma. Camila passeia com Maria e Lurdes, sem perceber que Rita a observa. Davi e Raul combinam uma forma de ajudar Vitória. Vitória quita sua dívida com Penha, que desconfia da mulher. Penha exige que Leila siga Vitória. Durval alerta Thelma sobre a desconfiança de Danilo. Rita revela que é a mãe biológica de Camila, que é hostil com a mulher. Lurdes e Camila voltam para o Rio de Janeiro. Danilo divide com Camila suas desconfianças sobre Thelma.

SBT

As aventuras de Poliana

Bento rasga a almofada de Ruth por acidente e culpa Feijão. Vini diz a Durval que viu Mosquito esconder um bolo de dinheiro no bolso. Violeta descobre que o pai está namorando e não fica feliz com a notícia. Iure pede que Sophie dê uma segunda chance a seu pai. Roger demite Sérgio da O11O. Eric vai até a casa de Poliana para fazer um trabalho escolar. Luisa e Marcelo discutem. Mosquito se sente ofendido com a desconfiança dos funcionários da padaria. Jeff tenta fazer as pazes com Brenda.

Cúmplices de um resgate

Clara decide seguir o marido. Safira dá 10 mil reais para Tomas, mas ele diz que essa quantia não é o suficiente, caso ela queira preservar a carreira dela. Isabela e Téo chegam na gravadora disfarçados e com sotaque caipira. Clara vê Luiz com Flora no celeiro e acha que realmente o marido está lhe traindo. Otávio promove um encontro criativo para impressionar Rebeca. Omar diz para o pai que investigadores estão no vilarejo atrás dele.

RECORD

Amor sem igual

Leandro beija Maria Antônia na festa e ela se entrega, mas confessa que ama Miguel. Leandro agarra Maria Antônia a força. Ramiro conversa com o suposto policial e pergunta se o que está acontecendo não é uma armação do Tobias. Maria Antônia chora trêmula e ajeita a sua roupa. O policial tira Ramiro do carro e o manda ficar de joelhos. Ramiro implora para que não o mate. As luzes se apagam e tecidos aéreos iluminam o salão do Mademoiselle. Poderosa com uma máscara sai de trás do tecido e começa a dançar. Todos ficam admirados. Poderosa dança, olhando fixamente para Bernardo.

O rico e Lázaro

Asher conversa com Daniel e Abednego. Evil-Merodaque diz que Joaquim pode ir para onde desejar. Beroso descobre que Evil-Merodaque mandou retirar todas as estatuetas do quarto. Amitis fica preocupada ao saber que o filho desfez das imagens pagãs. Beroso avisa à Sammu-Ramat sobre a atitude de Evil-Merodaque. Joana fala da aproximação de Zac e acaba discutindo com Asher. Shag-Shag se desculpa com Hurzabum. Amitis pede conselho a Arioque. Lior diz que Asher é muito teimoso. Amitis pede para Arioque ficar atento a todos no palácio. Elga questiona o amor de Zac por Joana.