Resumo das novelas do dia 26 de julho de 2019

Fabiana e Vivi se reconciliam

Em “A dona do pedaço”, Amadeu e Maria da Paz se beijam. Moacir mente para continuar fotografando Agno e Rock na academia. Amadeu aconselha Maria da Paz a alertar Vivi. Agno engana Rock para manter o lutador em seu flat. Cássia revela a Merlin o motivo de sua tristeza. Jô avisa a Régis para comprar um presente para Maria da Paz. Téo e Vivi previnem Kim sobre os riscos de tentar enganar Márcio. Fabiana e Vivi se reconciliam. Sávio chega ao flat de Sabrina e é surpreendido por Otávio. Chiclete flagra Maria da Paz tentando falar com Vivi.

Malhação

Raíssa avisa a Camelo que não pode ensaiar com a banda. Madureira tenta convencer Carla a liberar Raíssa de cantar com a banda de Camelo. Guga ajuda Filipe a conversar com Rita. Lígia se prepara para fazer um parto arriscado no hospital. Lara e Rita se preocupam com o atraso de Isaura na audiência. Camelo inscreve o vídeo de Raíssa num concurso de talentos. Martinha procura Filipe. Lígia chega atrasada para a audiência. Rita torce que Isaura compareça à audiência.

Órfãos da terra

Benjamin tenta rastrear o celular de Bruno. Laila conta para Almeidinha o que Dalila fez contra ela e Jamil, mas afirma que não prestará queixa contra a vilã. Benjamin encontra Bruno, que é levado para o hospital inconsciente. Abner avisa a Norberto sobre Bruno, e Cibele fala com Marie. Bruno denuncia Dalila para Almeidinha. Elias é carinhoso com Missade, e Helena se incomoda. Ester implora que Abner volte para casa. Laila e Missade se preocupam com a denúncia de Bruno contra Dalila. Jamil devolve a Miguel e Rania a documentação de sua casa e loja. Marie e Bruno reatam o namoro. Rania volta com a família para casa. Fauze avisa a Dalila da visita de Jamil a Laila. Almeidinha convoca Dalila a comparecer à delegacia.

Verão 90

Resumo não divulgado pela emissora. Os capítulos dessa e de outras novelas podem sofrer alterações por conta da edição das novelas.

SBT

As aventuras de Poliana

Poliana aparece na festa de Filipa, mas é ignorada pela anfitriã. João pede para Luca colocar um forró para tocar na festa. A exposição de Salvador é um fracasso, e Glória é obrigada a fechar a galeria. Devido ao casamento de Débora e Afonso, Luisa e Marcelo discutem por ciúmes. Com o visual totalmente repaginado Vini chega a festa de Filipa acompanhado de Gabi e deixa todos boquiabertos. Zóio se une a Falcão e abandona os antigos comparsas do Jardim Bem-Te-Vi. Lorena diz a Durval que quer morar com ele.

Cúmplices de um resgate

Laura conta para Regina o que viu no hospital. Otávio pede ajuda a Frederico e Lurdinha para montar um jantar surpresa para Rebeca em seu escritório. Regina vai ao porão perguntar a Manuela se ela sabe de alguma coisa sobre a irmã dela. Safira agora desconfia que foi Otávio quem ligou para sua filha. Artur e Vicente decidem lançar a banda C1R na internet. Geraldo sugere que eles façam suspense e não revelem os rostos dos integrantes durante a campanha. Safira entra no escritório de Otávio e vê a preparação do jantar. Manuela conta para Isabela sobre o que Regina sabe. Regina diz para Geraldo que vai ao hospital investigar a história de Laura.

Topíssima

Pedro pede para que o comandante interrompa as buscas. Muitos jornalistas tentam falar com Sophia na porta da delegacia. Graça e Edevaldo conversam e dizem que Sophia é inocente. Taylor tenta escalar o penhasco para voltar à avenida. Antonio vê Edison chegando na delegacia e o questiona. Na cela, Sophia não se contém e acerta um tapa na cara de Edison. André pede calma e pergunta ao rapaz se existe algum sócio além de Sophia.

Jezabel

Jezabel faz o pagamento a eles com um saco de moedas. Joana em uma explosão de ódio, pega uma faca de cima da mesa e crava em Phineas. Leah dá à luz a um menino. Levi abraça fortemente Emanuel e Yarin, que se comovem, felizes. Joana conta a Sidônio que matou Phineas. Quando Joana chega em casa para mostrar o corpo a Sidônio, não encontra. Sidônio diz à Joana que ela precisa fugir e a leva para o templo de Baal. Acabe vai até Nabote. Ele olha cada detalhe do lugar, encantado.