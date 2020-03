Resumo das novelas do dia 25 de março de 2020

Filipe tem uma alucinação com Rita

Em “Malhação”, Vânia e César se aproximam. Filipe tem uma alucinação com Rita, que afirma ao rapaz que é melhor não aparecer mais. Max decide mudar seu comportamento e aceita ser sócio de Guga e Serginho. Marco conta a Carla sua parceria com Rui, e a empresária desconfia que o marido esteja escondendo algo.

Éramos seis

*Resumos dos últimos capítulos não divulgados pela emissora.

Salve-se quem puder

Bia entra para a equipe de Isaac, e Dionice não gosta. Os filhos de Alan zombam da atuação de Petra na novela. Helena incentiva Micaela a viver a paixão que sente por Bruno. Gabi decide ajudar Juan e Mário com a viagem deles para o Brasil. Renatinha descobre que Kyra está viva.

Fina Estampa

Daniel sugere que Antenor fale com Griselda sobre seu jeito. Antenor se desculpa com Griselda. Amália fica nervosa com o beijo de Rafael. Juan, Tereza Cristina e Crô chegam ao local do desfile. Antenor pede para Griselda se vestir com mais feminilidade e arrumar um novo emprego. Guaracy tenta consolar Griselda. Paulo e Esther são ovacionados na passarela após o desfile. Tereza Cristina repreende Renê Júnior. Baltazar se enfurece ao ver Solange na televisão e Celeste tenta defender a filha. Antenor pensa em encontrar uma pessoa para fingir ser sua mãe.

SBT

As aventuras de Poliana

Lorena e Raquel ficam com ciúmes da mãe por seu encontro com Pendleton. Zóio invade o Sarau do CLP. Eric se recupera da lesão e é escalado novamente para dançar com Kessya, que fica responsável pela escolha da dupla. No colégio, Zóio se passa por outra pessoa flerta com Mirela. Gabriela e Luca se desentendem durante sua apresentação no Sarau. João e Bento dedicam sua apresentação musical a Ruth, que fica emocionada. Filipa fica chateada com o pai por ele não ter comparecido para assistir sua apresentação no colégio. Raquel diz a Guilherme que irá sentir sua falta durante a viagem, e o casal se beija.

Cúmplices de um resgate

Taísa se alia a Tomas para prejudicar Frederico. A mulher diz que não é má, apenas não gosta de ser usada. Pedro e Helena começam a namorar. Otávio encontra os dois e deseja alegria ao casal. Omar vai até o centro do Vilarejo, toca berrante durante à noite, mas foge quando todos aparecem, deixando parecer que foi Sabrina quem aprontou.

RECORD

Amor sem igual

Leandro finge não saber do que Oxente está falando. Oxente espuma de raiva, mas se segura para não partir para agressão física. Fernanda entra na sala e diz acreditar em Maria Antônia. Oxente diz que vai denunciá-lo na delegacia. Ansioso e nervoso, Xavier ajuda Bernardo, que está tranquilo. Xavier diz que a cirurgia está demorando demais. Enfurecido, Pedro Antônio vai até a agência onde está Leandro e o ameaça pagar por tudo que fez com sua irmã. Leandro diz a Pedro Antônio que não sabia que sua irmã era garota de programa. Ele então desfere um soco em Leandro, que cai sobre uma mesa, assustado com o olhar de ódio de Pedro Antônio.

O rico e Lázaro

Sammu-Ramat não encontra Darice. A serva se propõe a ajudar Nitócris a se livrar da rainha. Namnu se preocupa com a ausência de Rabe-Sáris. Elga discute com Fassur. Nitócris, Nabonido e Darice vão até a sala do trono e pedem apara falar com o rei. Asher conta para Daniel que Nitócris fará algo contra Sammu-Ramat. Darice afirma que Nebuzaradã foi traído pela rainha. Nitócris e a serva revelam a verdade sobre o passado de Sammu-Ramat. O rei descobre que Kassaia foi assassinada por Sammu-Ramat. Darice e Nitócris então revelam que Labash-Marduk não é filho de Nebuzaradã.