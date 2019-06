Resumo das novelas do dia 25 de junho de 2019

Márcio salva Kim de levar tiro

Em “A dona do pedaço”, Gladys tenta humilhar Maria da Paz. Márcio aparece e Kim expulsa Chiclete de seu flat. Maria da Paz comete várias gafes durante o jantar. Eusébio se recusa a fazer um acordo com a família de seu pai. Maria da Paz insiste para que Britney conte a verdade sobre ela para Abel. Jô pede que Régis roube dinheiro da fábrica de bolos. Jô se insinua para Téo. Linda decide oferecer um jantar para Maria da Paz e Régis. Chiclete fica animado quando Vivi aceita sair com ele, Téo, Jô e Kim. Sabrina se recusa a sair com Otávio. Fabiana apresenta Rock para Agno. Chiclete tenta atirar em Kim, que é salva por Márcio. Vivi sai apressada do bar e encontra Chiclete, que a leva para um motel.

Malhação

Rita leva Mari para falar com Madureira. Lígia conversa com Regina sobre Rita. Mari avisa Graveto que vai dar o filho deles para adoção. Carla e Rita tentam convencer Mari a desistir de abrir mão de seu filho. Rita cuida do filho de Mari. Marco se desculpa com Cléber. Mari compra uma passagem para fora do Rio de Janeiro. Madureira usa o namoro de Anjinha e Cléber para provocar Marco. Regina pede a separação para Max. Carla e Thiago concluem que Mari deixou o filho para Rita criar.

Órfãos da terra

Almeidinha e Tomás desconfiam do suposto escritório comercial que encontram no local do cassino. Paul ameaça Camila. Davi se declara para Cibele. Jamil e Laila fazem as pazes. Paul deixa Camila sozinha em uma estrada deserta, a fim de dar um susto nela. Dalila exige que Paul resolva o problema criado por Camila. Santinha acorda com Fauze. Miguel garante a Camila que não vai mais jogar. Paul instrui Robson a coagir Miguel e lhe cobrar o empréstimo. Martin surpreende Bruno e Marie. Latifa avisa Ester sobre a vinda de seu irmão para o Brasil. Rania se preocupa com Miguel. Robson e seus capangas perseguem Miguel, e Cibele percebe.

Verão 90

Jerônimo conta a Murilo sobre seu plano e pede ajuda ao jornalista. João vai para Saquarema cobrir os bastidores de um campeonato de surfe. Quinzão lembra ao filho todas as maldades de Mercedes. Manu pede ajuda a Kika para fazer uma surpresa para João. Lidiane decide fazer uma cirurgia plástica. Murilo divulga em seu programa a chegada ao Brasil de Andreas Moratti. Mercedes encontra com Lidiane no salão de beleza. Vanessa ganha um anel de Quinzinho. Quinzão apresenta Lidiane como sua namorada e revolta de Mercedes. Vanessa procura Jerônimo. Galdino/Andreas surpreende a todos com um alto lance no leilão.

SBT

As aventuras de Poliana

Mirela diz aos pais que sente vergonha deles. Hugo e Eric pressionam Luigi para ele conseguir informações sobre o jogo com seus pais. Pendleton propõe a Ruth que implemente inovações tecnológicas na escola, e a diretora fica receosa com as mudanças. Poliana explica o jogo do contente a Lindomar. Durval pede que Fernanda divida as despesas de casa com ele. Helô e Luisa decidem conversar com Ruth sobre os avanços na escola. Waldisney desconfia que Roger tenha pedido para Nadine invadir o computador de Sergio.

Cúmplices de um resgate

As crianças buscam Felipe através do GPS do celular. Eles contam para Isabela o que descobriram. Enquanto isso, Manuela fica triste e diz: “O menino que eu gosto, gosta de outra garota”. Isabela diz aos cúmplices que Ofélio terá que fingir ser um homem ruim para se aliar à Regina e assim ter livre acesso a tudo. Rebeca volta para a cidade. Dóris, Mateus e Téo nadam e brincam no lago do haras. Sabrina vê e avisa Omar, que vai até o local dizer que eles só podem frequentar o haras de seu pai se pagarem uma taxa de 20 reais por atividade. Lola pede para Isabela fazer uma transformação nela com maquiagem.

RECORD

Topíssima

A mãe de Jandira recebe uma notícia triste sobre uma tia e avisa que precisará viajar. Rafael manda Vitor ficar longe de Gabriela. Sophia pede para falar com Gabriela e Edison. Pedro se irrita com Dagoberto ao saber que seu filho, Sem Noção, está ajudando Graça na investigação sobre o tráfico. Paulo Roberto fica tenso ao saber do pedido de sua sobrinha. Sophia recebe Edison e avisa que quer lhe apresentar à Gabriela. O rapaz se desespera.

Jezabel

Hannibal manda vasculhar tudo. Elias caminhando em silêncio, pesaroso, abatido. O servo diz à Jezabel que Elias não estava lá. Barzilai diz que chegou primeiro e avisou que ele morreria. Jezabel diz que ele alertou Elias para fugir. Acabe (mente) e diz que foi a pedido dele que fez isso. Jezabel fulmina Acabe com o olhar. Jezabel explodindo de raiva, mas contida. Hannibal chega e diz que não encontrou Elias. Jezabel chateada, olhando para fora de sua janela. Ela avista Tadeu ao longe com uma lamparina, saindo da casa. Jezabel vai ao seu encontro. Tadeu pergunta o que aconteceu naquela noite. Jezabel se aproxima de Tadeu. Eles se encaram por um tempo até que se beijam calorosamente.