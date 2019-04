Resumo das novelas do dia 25 de abril de 2019

Jamil pede permissão para se casar com Laila

Em “Órfãos da terra”, Bruno confessa a Valéria que não a ama mais. Aziz se descontrola e jura que trará Laila de volta. Áida registra quando Fairouz avisa a Soraia sobre um bilhete de Hussein. Jamil pede Laila em casamento. Rania repreende Camila e afirma a Miguel que dará uma lição na menina. Almeidinha e Tomás detêm Jamil, para desespero de Laila. Norberto se insinua para Valéria. Padre Zoran se recupera. Bruno descobre que Laila voltou para casa. Soraia e Hussein se beijam. Jamil pede permissão a Elias e Missade para se casar com Laila.

Malhação

Joaquim pede orientação para Lara. Marco Rodrigo se irrita com comentários de Carla. Rita e Jaqueline fazem um retrato falado dos bandidos que levaram José Carlos. Martinha reclama com Meg do desinteresse de Filipe. Camelo questiona Raíssa sobre seus sentimentos por ele. Regina se preocupa com as novas amizades de Guga. Carla afirma que acompanhará Rita até o laboratório para fazer o exame de DNA. Daniel convida Jaqueline para sair. Lígia chega ao laboratório e Rita tenta ver a filha.

Verão 90

Manu conta a Kika sobre sua emoção com o fax de Manuel e avisa que deseja conhecer o diretor. Larissa agride Vanessa, depois de conhecer o verdadeiro caráter da ex-amiga. Janaína conta a Janice e Otoniel que decidiu morar junto com Herculano. Quinzinho parabeniza Herculano pelo programa com Manu. Jerônimo pede sociedade na Pop TV. Vanessa sabota a fita do programa de Manu. Jerônimo escuta a conversa telefônica entre Quinzinho e Mercedes, negando sociedade ao executivo. João se esconde ao ver Jerônimo entrar no estúdio de edição.

O sétimo guardião

Ondina descobre a identidade de sua filha. Lourdes Maria se despede de Geandro. Eurico é surpreendido pelos filhos ao sair de casa durante a madrugada. Mirtes caminha até a cabana onde Milu foi encontrada. Valentina comenta com Gabriel sobre as atitudes de Olavo para se apossar do aquífero. Diana não aceita a imposição de Nicolau para sua viagem e desiste de lutar caratê. Bebeto resolve ter uma conversa séria com Nicolau. Ondina decide contar para Adamastor sobre sua filha. Mirtes sonha com Milu.

SBT

As aventuras de Poliana

Todos dançam no samba, que é cantado por Ciro. Verônica chama a atenção e Waldisney a convida para dançar. Fernanda e Raquel vão ao Samba e a menina coloca a mãe para cantar junto com o grupo. Afonso se interessa por Fernanda.Sérgio, Joana, Claudia, Marcelo, Luísa de Durval conversam sobre Pendleton e alguns segredos são revelados. Vini e Arlete tentam consolar Lindomar. Lorena, brava, acusa Durval de invadir deu clubinho. Enquanto isso, Mário também repreende Sérgio e Joana. Benício e Gael fazem o mesmo com Claudia. Filipa mostra uma foto de Verônica no samba e Roger fica bravo. Poliana desabafa com Pendleton sobre o fato de ele ter perdido uma filha.

Cúmplices de um resgate

Rebeca fica enciumada. Priscila conta para Regina que Manuela entregou um bilhete para Joaquim. Regina questiona Manuela, que alega que entregou uma carta de amor para o menino. Regina desconfia e diz que não quer ela mais perto do garoto. Otávio faz um cheque para que Rebeca entregue para a banda do vilarejo comprar os novos instrumentos. Joaquim conta para seus irmãos e para André sobre o sequestro de Manuela e Isabela.

RECORD

Jezabel

Acabe entra no quarto de Jezabel e vê Hannibal. Hannibal entende que a intenção de Jezabel era provocar ciúmes. Enquanto Elias se defende do ataque de um soldado fenício. Elias se empurra o soldado na fogueira. Acabe sonha com Jezabel. Acabe mata Menahem, o Sumo-sacerdote de Israel, por se negar a ungi-lo como rei. O sacerdote Gilad consagra Acabe como o novo rei do reino do norte.