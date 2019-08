Resumo das novelas do dia 23 de agosto de 2019

Beatriz e Otávio se separam em confusão armada por Fabiana

Em “A dona do pedaço”, Vivi confronta Otávio e Sabrina. Chiclete comenta com Maria da Paz que sabe onde pode estar seu documento. Agno convida Leandro para sair. Coruja e Paixão armam com Chico para Rock perder a luta. Britney confessa que está magoada com Abel. Vivi discute com Otávio por causa de Sabrina, e Beatriz ouve. Beatriz expulsa Otávio de casa e Vivi conforta a mãe. Marlene e Evelina tentam confortar Maria da Paz. Vivi pede que Zé Hélio não magoe Beatriz e conta sobre a separação da mãe. Márcio e Beto alertam Abel sobre seu desrespeito com Britney. Rock sugere se unir a Téo para se vingar de Jô. Otávio não cede à chantagem de Fabiana. Linda comenta com Maria da Paz que acredita que Jô tenha uma doença.

Malhação

Max confronta Fátima sobre sua conversa com Guga. Serginho afirma a Guga que ele precisa contar a verdade para sua família. Max pede que Regina questione Fátima sobre a pergunta que fez a Guga. Marquinhos arma para prejudicar Raíssa em seu encontro com Montenegro. Sophia se preocupa quando Montenegro aprova a rivalidade entre Nanda e Raíssa. Camelo ajuda Raíssa. Thiago pede Jaqueline em namoro. Milena revela a Daniel que é virgem. Camelo confessa a Nanda que ama Raíssa e termina o namoro com ela. Camelo se declara para Raíssa e os dois se beijam. Max procura Serginho.

Órfãos da terra

Norberto fica sem graça quando Rania e Santinha o aconselham a chamar a Polícia para denunciar o roubo. Valéria e Camila se divertem na Europa. Bruno tenta consolar Norberto. Fauze fica perturbado quando Fairouz não confirma que Aziz é seu pai. Benjamin e Letícia se amam. Ester atrapalha o namoro de Latifa e Abner. Sara desmaia, e Ali se preocupa. Fairouz e Rania se conhecem. Martin esconde algumas fotos de Bruno. Jean destrata um cliente, e Caetano o afasta da oficina. Sara anuncia sua gravidez. Missade fica sem jeito quando Samir beija sua mão, na frente de Padre Zoran. Helena e Hussein se beijam. Elias se irrita ao ver Padre Zoran com Missade. Dalila desperta do coma.

Bom Sucesso

Sofia inventa que pegou o dinheiro para comprar uma passagem para visitar o pai. Alberto faz Nana pedir desculpas a Paloma. Diogo avisa a Nana que Sofia acobertou Paloma, mas não tem como provar. Alberto confirma para Paloma que irá à feijoada no Cacique de Ramos. Alice fotografa Ramon conversando com Francisca. Ramon demonstra preocupação com Gabriela. Alberto convida Paloma para dormir na mansão, por causa do temporal. Alberto acata a sugestão de Paloma de todos os funcionários jantarem à mesa com eles. Ramon faz companhia aos filhos de Paloma. Nana não gosta de saber que Paloma dormirá em sua casa. Alberto cai na piscina, e Paloma mergulha para buscá-lo.

SBT

As aventuras de Poliana

Poliana se perde na mata e encontra Waldisney. Luisa fica surpresa ao descobrir que Claudia será madrinha do casamento de Débora e Afonso. João e Poliana são os primeiros a encontrar o Castelo de Vetherna. Gleyce tenta convencer Falcão a permitir o projeto do CLP na comunidade Bem-Te-Vi. Débora e Afonso adiam a data do casamento. João e Poliana contam para Roger, Marcelo e Nadine que encontraram Waldisney e Mosquito acampados na floresta, e o grupo decide ir atrás deles.

Cúmplices de um resgate

Alícia diz a Meire e Dinho que se eles continuarem com as travessuras vai mostrar as imagens para todos os condôminos. Regina diz para Manuela que, após o lançamento da banda, ela terá que dizer que é sua filha. Isabela diz para Manuela que tem medo de perder sua fortuna ao desmascarar Regina. Manuela vai para o porão e Isabela fica em seu quarto. Joel leva Omar para o teste e Augusto pede para que ele faça junto com Mateus.

RECORD

Topíssima

Vitor liga e pede a ajuda de Zumbi. Lima vai até a suíte de Sophia e recebe várias indiretas de Andrea. Vitor se surpreende ao ver Elisabete. Zumbi desmaia ao ver o sangue no braço de Formiga. Vitor diz que ele mesmo fará o curativo. Na mata com Jade, um dos sequestradores liga e pede orientação a Pedro. O policial liga para Paulo Roberto e pede para ele receber a menina por uma noite. André pede a ajuda de Pedro para tirar Taylor da prisão. Eles levam o prisioneiro para a peixaria. Pedro fica sem saber o que fazer.

O rico e Lázaro

Nabucodonosor o alerta dizendo para ficar alerta. Nebuzaradã joga charme para cima de Kassaia. Zac procura por Joana. Aspenaz suspira ao ter que aturar as futilidades de Neusta. Nabucodonosor elogia o desempenho de Arioque. Daniel encontra com Joaquim no palácio e diz que ele está protegido. Zac descobre que Asher pediu a mão de Joana em casamento. Ele fica furioso e chora angustiado. Uriel confessa que está devendo a Chaim e diz que Asher deverá servi-lo por sete anos.