Resumo das novelas do dia 22 de maio de 2019

Dandara encontra gravação de Nicole ameaçando Quinzinho

Em “Verão 90” Herculano descobre que foi enganado sobre o patrocínio do seu filme. Mercedes comemora o clima ruim entre Quinzinho e Dandara. Diana sugere que Herculano faça uma consulta com Madá. Herculano promete se vingar de Jerônimo. Vera conta a Manu que Jerônimo será sócio da PopTV. Quinzinho avisa a Herculano que o programa No Fusca com Manu foi indicado ao Grande Prêmio da TV. Manu impede João de confrontar Jerônimo. Dandara encontra uma fita com uma gravação de Nicole ameaçando Quinzinho.

Malhação

Filipe revela a Joaquim que está interessado em Rita. Lígia encontra um antigo amigo no congresso e fala sobre Nina. Rita confidencia a Serginho que pode estar gostando de Filipe. A roda de rap é proibida no colégio por causa das pichações. Carla conta para Madureira os feitos de Marco. Marco questiona Anjinha sobre Cléber. Jaqueline pede para fazer o evento de rap na ONG, e Madureira conversa com Camelo. Anjinha não consegue se entender com Marco. Regina conta para Max que a filha de Rita é Nina. Rita comenta com Raíssa sobre a proposta de Filipe, e toma uma decisão.

Órfãos da terra

Jamil divide com Laila sua desconfiança com a empresária síria. Teresa se decepciona com Norberto. Bruno se impressiona com as fotos de Martin. Laila flagra Bruno consolando Marie e fica incomodada. Paul leva Dalila até a casa de jogos. Rania confidencia a Aline sua desconfiança com as saídas noturnas de Miguel. Bruno consola Teresa. Valéria se anima quando Norberto diz que se casará com ela. Artur provoca Benjamin por seus sentimentos por Cibele. Helena procura Elias. Rania encontra uma mancha de batom na camisa de Miguel. Dalila/Basma finge indignação ao ouvir Jamil pedir a Padre Zoran para investigá-la.

A dona do pedaço

Maria chega à casa de Marlene em São Paulo. No mesmo momento, uma casa ao lado é invadida por uma família, e Maria não deixa Marlene denunciar Eusébio e os parentes. Evelina vai à casa dos Matheus para descobrir o paradeiro de sua neta Fabiana e decide falar com a polícia. Zenaide é obrigada a fugir com Virgínia para Vitória. Vicente e Miroel surpreendem Zenaide, que ordena que a filha fuja. Beatriz encontra Virgínia perdida na rua.

SBT

As aventuras de Poliana

A pulseira de Sophie continua não funcionando e seu braço a incomoda. Ela procura Pendleton para resolver o problema. Sérgio se irrita em casa para poder dar continuidade ao projeto e Joana se revolta. Nadine vai à casa de Marcelo e leva um jogo para ele e João. Lorena desabafa com Poliana sobre estar triste por seus pais não ficarem juntos. É revelado que Sophie tem um braço biônico. Nadine, João e Marcelo jogam juntos. Afonso mostra que Claudia está ativa no aplicativo de relacionamento que ele está usando. Em um encontro na escola, Claudia e Fernanda brigam. Enquanto isso, Débora provoca Luísa. Poliana pergunta para Pendleton se ele e sua tia estão namorando.

Cúmplices de um resgate

Rebeca vai novamente em encontro com as mães da Sé, na Praça da Sé. Ela quer saber melhor como funciona a ONG e recebe a informação de que o trabalho deles é mais como um protesto pela ineficiência pública com as buscas de desaparecidos. Rebeca também conversa com a fundadora do Mães da Sé, Ivanise Esperidião, que relata sua história real em busca da filha, Fabiana Esperidião da Silva, que desapareceu em dezembro de 1995. Meire vai até o apartamento do Vaz com a desculpa de que precisa saber quantas pessoas vivem lá.

RECORD

Jezabel

Jezabel repreende Hannibal por uma serva ter sido a responsável pela prisão de Baltazar. Jezabel pede a Hannibal que leve Baltazar até a presença do dela e do rei. Baltazar diz a Hannibal que não sabe o paradeiro de Elias. Baltazar implora a Hannibal para ver sua filha e ele nega. Acabe pede a Obadias que agradeça à Joana. Obadias fica sem entender. Jezabel irônica diz a Obadias que Joana delatou Baltazar. Joana chora com a saída de Queila para o palácio. Queila consola Joana e diz que pedirá que ela seja sua serva pessoal. Joana vibra. Baltazar, preso, com Hannibal ao seu lado, está diante de Acabe e Jezabel. Baltazar diz a Obadias que sua filha é responsável pelo o que aconteceu. Obadias fica arrasado.