Resumo das novelas do dia 22 de janeiro de 2019

Ramiro e Matoso sequestram Leila

Em “Malhação”, Filipe tem um mau pressentimento. Andressa atrapalha a relação de Fafi e Henrique. Nanda doa seus pertences musicais, e Raíssa lamenta. Leila interpela Filipe para protegê-lo da ação de Ramiro e Matoso, e o rapaz desconfia do comportamento dela. Começa o debate entre Jaqueline e Diana. Ramiro e Matoso sequestram Leila. Regina e Guga se preocupam com o comportamento de Max. Marquinhos insiste para que Diana aborde a proximidade entre Celso e Jaqueline no debate do grêmio. Rui ameaça Leila. Orientada por Rui, Leila liga para Filipe e diz que foi assaltada. Filipe chega para resgatar Leila, e é acuado por Matoso e Ramiro.

Éramos seis

Tavinho elogia Zeca. Alfredo e Lola fazem as pazes. Afonso pensa em Lola. Candoca chama Justina para ver o circo. Hilton ameaça Virgulino. Carlos e Alfredo fazem as pazes. Virgulino conta que não aceitou o suborno e Genu se irrita. Emília se enfurece ao ver que Adelaide levou Justina ao circo. Lola se arruma para a festa de Inês. Julinho inventa uma desculpa para adiar seu noivado com Lili. Durvalina repreende Alfredo por observar Carlos e Inês. Adelaide incentiva Justina a servir de ajudante para o mágico. Zeca tenta se tranquilizar para o seu número. Olga se desespera ao saber que Zeca será o homem-bala. Quando Afonso vai contar a todos sobre ele e Lola, Shirley reaparece com um bolo para Inês.

Bom Sucesso

Nana consente que Batista leve Alberto para o Sambódromo. Ramon conta ao garçom da pousada seu plano para pedir Francisca em casamento. Vera deixa escapar para Eugênia que Vicente foi para um camping. Francisca aceita o pedido de casamento de Ramon. Batista se esforça para Alberto chegar a tempo ao desfile da Unidos do Bom Sucesso. Silvana rouba a fantasia de Paloma, que fica desolada. Marcos e Peter veem Silvana desfilando no lugar de Paloma como destaque. Alberto encontra Paloma, e os dois desfilam juntos na avenida.

Amor de mãe

Wesley não resiste aos ferimentos. Belizário e Veiga armam a cena da morte de Wesley. Daniel mente, e Matias decide terminar seu casamento com Miranda. Álvaro descobre que Danilo é filho de Thelma. Durval insinua a Danilo que Thelma tem um problema. Miriam conta para Penha sobre a morte de Wesley. Betina desabafa com Marina. Magno diz a Lurdes que acredita que Wesley tenha sido assassinado por investigar seu caso. Orientado por Álvaro, Nuno convida Danilo para ser seu sócio.

SBT

As aventuras de Poliana

Marcelo encontra João e o leva de volta para casa. Pendleton, Luisa e Poliana vão até a exposição de arte promovida por Glória. Ruth e João se encontram e tem uma séria conversa para tentar resolver suas diferenças. Sérgio e Joana convidam Durval e Claudia para um jantar em sua casa. Waldisney vai jantar na casa de Branca e Nanci descobre uma mentira. Durante o jantar, Joana conta que Yasmin e Luigi querem namorar. Mário muda de ideia e começa a desconfiar de que Ester realmente possa seu um robô. Durval não aprova o namoro entre Yasmin e Luigi.

Cúmplices de um resgate

Luiz e Clara chegam brigando em casa e o jantar romântico preparado por Mateus e Dóris não faz efeito. Os cúmplices decidem convidar Priscila para ir na casa deles para continuar a ajudar a adolescente a comer, como Fortunado e Aurora pediram. Frederico pede desculpa para Lurdinha pelo estilista misterioso. Taísa (Stephanie D’Amico) aparece com uma pesquisa que Frederico pediu. O estilista elogia o trabalho de Taísa e a convida para almoçar. Os dois vão embora de braços dados e Lurdinha fica enciumada. Otávio está triste e pensativo sobre o relacionamento dele com Rebeca. Regina ameaça Manuela a não atrapalhar o namoro falso de Priscila e Joaquim. No apartamento dos Vaz, as crianças tentam animar Priscila. Joaquim acaba dizendo que não gosta dela, mas sim de Isabela.

RECORD

Amor sem igual

Escondido, Seu Ernani fala ao telefone com Yara. Oxente fala sobre o desentendimento com Miguel. O agrônomo desabafa com Poderosa. Maria Antônia fala que irá se valorizar e não vai mais na casa de Miguel. Olympia avisa que o clube terá que fechar por um tempo, até conseguir um novo alvará. Ela manda Maikitaison buscar Donatella. Miguel, depois de não ser atendido por Oxente, questiona a ausência de Maria Antônia e ela avisa que não irá mais trabalhar na casa dele. Poderosa liga para Furacão e chama a amiga para fazer uma faxina na casa de Miguel. Furacão aceita o convite, mas Poderosa mente para Miguel e diz que ela mesmo ficará em casa para arrumar o local. Olympia pressiona Donatella, que acaba confessando que a batida policial foi armada por Tobias.

O rico e Lázaro

Daniel ora a Deus e a princesa acorda curada. Nabucodonosor sente uma angústia e sai de seu quarto. Lia se declara para Daniel. O rei vai para a sacada do palácio e ouve a voz de Deus dizendo que ele passará sete anos afastado dos homens, como um animal. Shamiran amanhece se sentindo melhor. Amitis estranha a ausência do rei. Ela procura Shamiran e avisa que a princesa deve deixar a cidade. Nebuzaradã procura pelo rei. Aspenaz avisa que o soberano sumiu. A rainha ordena que todos procurem por Nabucodonosor.