Resumo das novelas do dia 21 de março de 2019

Ticiano chama Dandara para dançar no palco

Em “Verão 90”, Herculano avisa a Gisela que não a perdoará.Quinzão leva Gisela para sua casa e avisa a Mercedes que eles precisam dar apoio a filha. Durante um show, Ticiano se encanta com Dandara na plateia e a chama para dançar no palco.Vanessa garante a Galdino que não gosta de Jerônimo e quer vê-lo sofrer. Moana diz a João que está cansada de ser apenas sua amiga. João é abordado no caminho de casa por dois capangas que o forçam a entrar em um carro.

REDE GLOBO

Malhação

Gabriela e Rafael pensam nas consequências de seu relacionamento na vida dos filhos. Pérola lembra do dia do atentado e acusa Fabiana de ter explodido uma bomba no colégio. Leonor e Brigitte exigem que Solange inicie uma investigação sobre a bomba. Alex, Márcio e Flora desconfiam do comportamento de Rafael e Gabriela. Kavaco pede Amanda em casamento. Rafael e Gabriela decidem namorar às escondidas.

Espelho da vida

Carmo aconselha Josi a dar uma chance para o amor. Jorge, Margot, Dalva, Carmo, Josi e Cláudio assistem ao show de Marina. Jorge pede Marina em casamento. Piedade confronta Eugênio, que prende a esposa e a ameaça. Gentil incentiva Lenita e Pat a fazerem as pazes. Josi confessa seu amor por Cláudio. Augusto não resiste, e Hildegard sofre a morte de seu amor. Margot conclui que Daniel é a reencarnação de Danilo.

O sétimo guardião

Lourdes tenta alertar Olavo sobre o pedido de Valentina, mas o empresário a escorraça. Geandro acredita que Lourdes está interessada em Olavo e se afasta da namorada. Olavo anuncia a Eurico e Marilda que não manterá o acordo que firmaram com Valentina. Marilda se surpreende ao ver Valentina com Murilo. Luz e Júnior comemoram o noivado com suas famílias. Mirtes recebe uma mensagem anônima. Olavo descobre que as fórmulas de Marcos Paulo são falsas.

SBT

Teresa

Teresa questiona Arthur o porquê de, com tantos outros lugares, ele decidiu levá-la exatamente àquela Vila. Arthur confessa que a escolha foi para castigá-la, pois logo após o casamento, soube que ela o fez apenas por dinheiro. Rubens chega à casa de Teresa na Vila para caçoar dela. Teresa diz a Rubens que um dia irá se vingar, mas que a própria vida já está lhe dando o que ele merece, pois perdeu toda sua fortuna, sua esposa, sua amante e até seu filho bastardo, que só o restou Aída.

As aventuras de Poliana

Poliana conta a Yasmin que ouviu o que ela colocou os votos na mochila de Luigi. Jeff conta a Nanci que Walsdisney é um grande mulherengo, a fim de que ela se toque que ele não é um bom homem para ela. Afonso conversa com Durval sobre a exposição de Glória, dizendo que ela quer, na verdade, unir a sua namorada com Marcelo. Raquel chora e conta à Mirela que Guilherme terminou com ela.

RECORD

Jesus

Madalena pede a ajuda de Cláudia para não matarem Jesus. Pedro nega o Messias. Jesus é levado ao pátio da fortaleza, para que o governador execute a sentença. Judas se arrepende de ter traído Jesus. O Filho de Deus é levado até Pilatos, que pede para O levarem até Antipas. O filho de Herodes pede que O devolvam a Pilatos. O governador romano manda chamar Barrabás e pede que o povo escolha entre libertar Jesus ou Barrabás. O povo decide libertar Barrabás.