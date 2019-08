Resumo das novelas do dia 21 de agosto de 2019

Paloma pensa em deixar o trabalho por causa de Marcos

Em Bom Sucesso, Paloma garante a Alberto que não está com Marcos. Alberto passa mal. Paloma se recrimina por pensar em Marcos. Alice trata Francisca com hostilidade quando a professora lhe convida para ser a oradora da turma. Paloma promete a Alberto que manterá distância de Marcos. Paloma fica constrangida quando Marcos comenta detalhes de seu encontro em Búzios, para que Alberto ouça. Paloma pensa em deixar o trabalho por causa de Marcos, mas o empresário afirma que ele é quem sairá da mansão.

Malhação

Rita repreende Tadeu, mas aproveita a companhia da filha. Cida e Tadeu se aproximam, e Filipe nota a presença do rapaz. Marco se estressa por conta de Bilu, e Anjinha enfrenta o pai. Filipe confronta Tadeu, e Rita assume a culpa para proteger o rapaz. Thiago alerta Marco sobre a festa de noivado de Carla e Madureira. Regina se incomoda com os preconceitos de Max. Todos arrumam a festa surpresa para Carla. Guga pede para convidar Serginho para o jantar em sua casa e Regina desconfia. Rita exige que Tadeu se afaste de Cida e Nina. Rita e Raíssa ajudam Carla a se produzir, sem que ela desconfie da festa surpresa de noivado. Daniel estranha quando Madureira inventa uma desculpa para deixar a festa. Carla é surpreendida por todos. Marco encontra Madureira.

Órfãos da terra

Fernando denuncia Dalila e Gabriel para Almeidinha. Valéria chama Camila para fugir com ela. Gabriel foge do país. Rogério e Padre Zoran acertam a matrícula de Salma na escola. Camila se despede de Rania e Miguel, que estranham a repentina viagem da filha. Robson se recupera e decide procurar Dalila. O Rabino conversa com Latifa sobre a sua conversão. Todos se emocionam com a entrevista de Santinha. Robson entra na casa de Dalila. Helena convida Hussein para jantar. Elias pede para reatar com Missade. Fauze se preocupa com Dalila. Jamil lembra da suposta noite de amor que teve com a vilã. Robson atira contra Dalila.

A dona do pedaço

Maria da Paz afirma que irá recuperar sua fábrica. Régis desperta e chama por Maria da Paz. Um policial descobre uma pista sobre o assassinato de Lucas, e Camilo comemora. Otávio e Agno pressionam Fabiana a deixar a construtora. Fabiana visita Sabrina e diz que Vivi aceitou contratá-la como assistente pessoal. Maria da Paz pede perdão a Rock. Abel pede para conversar a sós com Britney. Márcio se preocupa com as decisões de Jô. Maria da Paz e Amadeu tentam falar com Antero sobre o documento que anula a posse de Jô sobre a fábrica. Otávio descobre que Vivi contratou Sabrina. Britney revela a Abel que é transgênero. Régis expulsa Jô do hospital.

SBT

As aventuras de Poliana

As crianças do MaGaBeLo consegue o endereço de Vitor Correa. Pendleton acompanha de casa tudo que está acontecendo no Campo de Férias. Frustrada, Claudia pede para Durval agilizar e resolver logo sua situação com Fernanda. Durante a festa, Roger pede para o jogador “VC”, primeiro a ter encontrado a Caverna de Todos os Medos, subir ao palco. Afonso desabafa com Durval e diz que está com medo de se casar, Débora escuta a conversa. Após passar toda a programação das férias, Roger designa as crianças a uma missão: encontrar o coração de Vetherna.

Cúmplices de um resgate

Mateus entrega o dinheiro para seu pai. Pedro diz a sua família que desconfia que Antonela está mentindo para eles. Meire corta o gás do condomínio. Alícia, com ajuda dos Cúmplices, descobre que a tubulação de gás foi fechada por alguém. Luis diz para Clara que vai se mudar para cidade em busca de um emprego. Dóris escuta a conversa. Os Cúmplices suspeitam que Meire é a autora das travessuras no condomínio.

RECORD

Topíssima

Yasmim fica irritada. Gabriela ajuda Carlos a reconquistar Mariinha. Fernando conversa com Andrea sobre a morte de Jandira. Vitor fica com pena de Formiga. Madalena se decepciona ao saber que o culpado pela morte de Jandira fugiu. Andrea promete conversar outra vez com Fernando. Desesperado com o sequestro de Jade, André agride Taylor na prisão. Graça fica irritada ao ser procurada por Sem Noção na delegacia. Beca adota um cachorro. Graça dispensa Sem Noção. Carlos começa a se sentir mal. Bruno chama uma ambulância. Mariinha tenta ajudá-lo.

O rico e Lázaro

Fassur encontra Chaim e diz que Zac está andando com más companhias. O garoto enfrenta o sacerdote. Dana e Rebeca cantam uma música hebraica. Chaim proíbe Zac de andar com Joana. Ravina entrega provisões a Baruque. Evil e Kassaia agradecem a Daniel. Nitócris esnoba Nabonido. Daniel diz que sua responsabilidade aumentou. Nabucodonosor avisa que Eliaquim pagará caro por sua atitude. Baruque conta para Jeremias sobre a atitude do rei de Judá. Asher conversa com Joana e eles acabam se beijando.