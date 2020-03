Resumo das novelas do dia 19 de março de 2020

Renzo suspeita que Josimara seja Alexia

Em ‘Salve-se quem puder’ Renzo fica perturbado ao conhecer Alexia/Josimara. Dominique ameaça Lúcia. Renzo fica intrigado com a semelhança entre Josimara e Alexia. Graziela admite a Petra que Kyra/Cleyde está fazendo bem à família delas. Micaela procura Bruno para dizer que não demitiu o rapaz. Lúcia tenta convencer Renzo de que Alexia está morta. Alexia/Josimara conversa com Rafael e imagina que Renzo suspeita que ela e as amigas estejam vivas. Kyra/Cleyde percebe que está com ciúmes de Alan. Renzo pede para conversar com Alexia/Josimara.

Malhação

Filipe se recusa a acreditar que Rita morreu. Meg e Guga pensam em uma forma de conseguir mais dinheiro para cuidar de Zezinho. Lígia e Filipe chegam ao evento organizado por Madureira para apoiar a busca por Rita. Meg se assusta com a declaração de Beto sobre Guga. Marquinhos agride Fake para defender Nanda. Lígia agradece Leila por ficar com Nina, e Cida desconfia da irmã. Rugieri apresenta Rui a Marco como seu novo sócio.

Éramos seis

Inês revela a Afonso e Durvalina que está grávida de Lúcio. Alfredo se envolve em uma confusão no navio. Genu se surpreende com a notícia de que será avó. Afonso confessa seu interesse em Lola e Inês reage. Julinho pede que Lola vá morar com ele no Rio de Janeiro. Clotilde vibra quando Almeida mostra suas passagens para o Uruguai. Olga se revolta contra Neves e briga com Zeca. Afonso visita Lola e Julinho se incomoda.

Amor de mãe

Thelma atropela Rita. Lídia se embriaga pensando em Vinícius. Para escapar de uma missão dada por Marconi, Farula se acidenta propositalmente. Lurdes se preocupa com Lídia. Davi desabafa com Danilo sobre Benjamim. Lurdes encontra Lídia desmaiada e cuida da socialite. Raul se desespera ao saber que Farula está em sua casa. Thelma queima os papéis que comprou de Eudésio, e Danilo estranha. Lídia pede que Lurdes a acompanhe no tratamento contra o alcoolismo. Raul diz a Sandro que deseja ajudar Farula. Lurdes conta a Camila que Rita morreu.

SBT

As aventuras de Poliana

As crianças do Clubinho decidem invadir o laboratório secreto de Pendleton. OTTO ordena que Luisa se mantenha afastada de Poliana. Mirela diz a Vinicius que sente falta do antigo jeito do menino e na verdade não se importa com a aparência. Nadine traz o protótipo do Hagar, a “nova Sara” da O11O para Roger aprovar. Helô flagra Mário jogando Vetherna no colégio. Brenda e Jeff pedem para Débora ajuda-los com uma coreografia. A mãe de Waldisney pressiona o filho para que ele volte tomar conta da comunidade. Durval vai até a casa de Pendleton para conversar. Eric se machuca durante o ensaio da Companhia de Dança.

Cúmplices de um resgate

Geraldo arma um plano para acusar Vicente de um crime cometido por ele. Rebeca traz lembrancinhas da viagem que fez com Otávio. Isabela não gosta da camiseta que ganhou e diz que é muito brega. Frederico vai até a sapataria de Giuseppe fazer uma proposta pelo sapato Fiorina, criado por ele.

RECORD

Amor sem igual

Paulo conversa ao telefone com Bernardo e pergunta se nenhum imprevisto aconteceu no caminho do sequestro de Peppe. Leandro pega Poderosa pela mão e a leva na direção dos quartos. Miguel percebe que Maria Antônia anda muito quieta ultimamente e pergunta o que está acontecendo. Maria Antônia não aguenta e desaba a chorar. Miguel a abraça. Ele pede para Maria Antônia confiar nele, contar o que aconteceu e promete ajudar no que for.

O rico e Lázaro

Sammu-Ramat diz que Nebuzaradã não pode sair matando qualquer pessoa. Ele discorda. Daniel elogia a fé de Asher. O assassino enviado pelo rei se aproxima de Belsazar e do servo Madai. Tamir e Shamir não gostam de saber que Zelfa vai se casar. Ayana, a mulher que se deitou com Asher a mando de Zac, avista Joana e fica sem graça. Sammu-Ramat olha para Nitócris com ódio. Zac conversa com Arioque na Casa da Lua. Shamir e Tamir dizem que pedirão a Zac para impedir o casamento de Zelfa. Asher pede a ajuda do Senhor. Ayana surpreende Joana e pede para conversar a sós. Lior chega até o reino onde Belsazar está vivendo. Ele se apavora ao ver um assassino se aproximar para atacar o príncipe.