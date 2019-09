Resumo das novelas do dia 18 de setembro de 2019

Cornélia compra a mansão de Jô

Em “A dona do pedaço”, Vivi desiste de sua viagem e pede um tempo a Camilo. Maria da Paz afirma a Rock e Téo que deseja que Jô continue perdendo seu dinheiro. Beatriz e Linda se preocupam com a situação de Vivi. Kim tem uma ideia para afastar Vivi e Chiclete de Camilo. Fabiana aceita testemunhar contra Chiclete e alerta Camilo sobre uma possível fuga da irmã. Rock convida Joana para assistir à sua luta. Paixão surpreende Kim em sua casa e a moça cede às investidas. Vivi decide esconder a verdade de Chiclete para protegê-lo. Cornélia compra a mansão de Jô. Camilo interrompe novamente a fuga de Vivi. Fabiana diz a Vivi que está sendo coagida por Camilo a testemunhar contra Chiclete.

Malhação

Rita começa a contar sua história com Rui para Meg, mas para quando Guga chega. Carla se arrepende de ter beijado Marco e pensa em Madureira e Neide. Rita se atrapalha e deixa escapar para Max que seu namoro com Guga é uma farsa. Beto tenta se desculpar com Meg. Max e Regina decidem conversar com Guga sobre Rita. Neide desmascara Marquinhos e suspende o menino. Cléber apoia Anjinha, que decide visitar o túmulo de sua mãe. Raíssa passa mal e Nanda implica com a menina. Milena desabafa com Vânia e Jaqueline sobre o divórcio de César e Karina. Marco confessa a Neide que foi Anjinha quem lhe mandou as flores e o bilhete. O juiz convoca Lígia e Rita para falar sobre Nina.

Órfãos da terra

A Juíza pronuncia a sentença de Dalila. Benjamin conta para Letícia que está montando um projeto secreto. Mágida e Aline fazem as pazes. Bóris tem uma ideia para ajudar Mamede. Abner quebra um vaso e se apavora. Martin acerta com Padre Zoran e Bruno a realização do desfile de sua marca. Rania tenta consolar Dalila, que a ignora. Zuleika e Almedinha flagram Cibele e Péricles na cama. Rania sofre por conta de Dalila. Miguel encontra as peças que Abner tentou esconder e o demite. Rogério e Eva ficam atraídos um pelo outro. Youssef se apresenta para o advogado de Dalila. Fauze é preso. Ester arruma outro emprego para Abner. Bruno recebe seu prêmio em uma cerimônia solene. Dalila entra em trabalho de parto.

Bom Sucesso

Alberto expulsa Diogo da UTI. Padre Paulo diz a Waguinho que não desistirá dele. Nana afirma a Diogo que Paloma precisa pagar pelo crime que cometeu, sem saber que a gravação com os bandidos é falsa. Cristoban avisa a Marcos que eles não têm dinheiro para pagar a primeira parcela da hipoteca, e o filho de Alberto resolve ir a Búzios para salvar o bar. Padre Paulo avisa a Francisca que levou Waguinho para o centro de recuperação. Alberto fica decepcionado com Nana quando constata que a filha apoiou a chantagem de Diogo.

SBT

As aventuras de Poliana

Serena e Ruth decidem que Bento deve escolher com quem quer ficar. Afonso pede perdão a Sophie por ter o abandonado no altar. Guilherme conta o que viu para Raquel e pede para a menina tomar cuidado com Jerry. Sem ter para onde ir, Débora pede para voltar a morar na casa de Verônica. Poliana e João vão visitar Bento, mas Ruth não encontra o menino em sua casa.

Cúmplices de um resgate

Pastor Augusto e a professora Flávia voltam a ensaiar as crianças para a peça. Dóris leva Otávio para ver o ensaio. Joaquim prepara o peixe que conseguiram pescar. Regina descobre o rato Tumtum e o usa para chantagear Manuela. A vilã descobre que Isabela foi para o Vilarejo e diz que irá se livrar do rato. Geraldo vai até a On-Enterprise falar com Safira.

RECORD

Topíssima

Sophia fica triste e se abre com Gabriela. Pedro ameaça Fernando e o manda fazer uma entrega do Veludo Azul. Mariinha acaba permitindo que Sophia veja seu filho. Ela diz que se afastará de Antonio e eles choram. Graça conta para Pedro que ouviram Mão de Vaca falar sobre a investigação. O policial diz que falará com o filho. Madalena percebe que Fernando fez uma tatuagem e se irrita. Ela percebe que o menino está com dinheiro e Fernando diz que Andrea lhe deu. Madalena vai até a suíte de Sophia e questiona Andrea. Pedro encontra com Mão de Vaca e reclama pelo rapaz ter falado sobre a suspeita com Minha Flor. O policial diz que se acontecer algo à ela, será culpa dele.